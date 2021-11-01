泰国今起对60多国开放 已接种者入境检测呈阴免隔离

（曼谷综合电）泰国今天起结束对60多个国家已接种冠病疫苗旅客的检疫隔离措施，这是亚太地区最大规模重新开放国门的一场豪赌，可能为受疫情打击的旅游业带来转机。

首相巴育早前宣布，从11月1日起，来自美国、中国、新加坡、日本、印度及大部分欧洲国家等已完成接种旅客只要出示证明没有感染冠病的文件，入境检测呈阴后就不必隔离，可自由活动。

他说，政府将采取措施确保不会有过多游客涌入，增加暴发新一波疫情的风险。当局只是对乘坐飞机入境的旅客解除隔离令，通过陆路和海路入境的旅客仍须隔离。

这是泰国为复苏旅游业所采取最大胆开放措施。卫生部昨日说，泰国在过去24小时新增8859确诊病例及47起死亡病例。疫情暴发前，泰国在2019年迎来约4000万人次旅客。泰国旅游局预估下来两个月将吸引约30万旅客从曼谷入境。

越来越多年轻人因疫情回乡务农

另一方面，受冠病疫情影响，最近有越来越多的泰国年轻人回乡从事务农的工作。

41岁的社区领袖玛塔娜说：“冠病疫情期间，城市里的许多年轻人丢失了饭碗，最后选择回乡务农。”

玛塔娜早年到清迈求学，但毕业后选择回乡，与乡民一起向政府争取社区森林所有权。

她说：“现在的许多年轻人对于环境、可持续性和粮食安全都有新的想法，想要做出贡献。”

泰国政府于2019年通过国家公园法允许原住民在100多个国家公园使用社区森林种植农作物，如泰北南邦府湄他县七个村庄争取到了社区森林所有权，得以开垦约3500英亩土地。

根据当地居民和研究员，社区森林所有权促进了当地森林的保护工作和就业环境，还鼓舞了更多年轻人留在当地从事农业，而不是到城市发展。

环保人士一直不相信原住民能够好好保护森林，当局则认为给予原住民森林土地所有权会让更多森林被侵占，但湄他原住民却以实际行动证明，他们以耕种维持生计的同时，也可以保护自然资源。

湄他居民通过学者和建筑师的帮助，绘制了现有的土地利用图并进行了未来实验，同时还计算了用水量及自然灾害的风险，并成立了委员会来监督保护工作和记录数据。

一组20多名年轻居民目前正在积极推动100%有机农业，更趁冠病期间建立了一个农产品送货上门的新系统。他们还与大型零售网络合作，确保有机农产品的需求。此外，这些年轻人还开了一家有机咖啡馆，目前生意兴隆。

玛塔娜说：“现在的年轻人对湄他更有归属感，在社区也扮演更多的角色，从而有了发展湄他的想法。我希望这些年轻人能够留下来，毕竟如果我们以可持续的方式经营下去，我们一定会有足够的土地、水和食物给大家。”