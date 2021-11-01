缅甸政府军与人民武装交火 炸弹掉落民宅逾160房屋被烧毁

（曼谷综合电）缅甸动荡局势持续恶化，西北部钦邦一城镇上周五发生武装冲突，导致160多个房屋被烧毁，军政府声称火灾是当地反政变民兵所致。

缅军方自2月1日发动政变推翻翁山淑枝领导的民选政府后，就一再动用武力镇压异议分子。根据当地维权组织，军方血腥镇压导致1200多人丧命。

面对军政府的镇压手段，越来越多的平民加入由罢黜民盟议员组成的“民族团结政府”所组建的“人民防卫军”，向军方发动袭击，引发更多血腥火拼场面。

据当地媒体和目击者称，上周五，政府军又一次在钦邦丹朗（Thantlang）与当地人民防卫军爆发武装冲突。据悉，冲突中一枚炸弹落在民宅上，引发一场大火，结果烧毁了160多个房子和两座教堂，以及儿童权利组织拯救儿童基金会办事处。

法新社报道，军政府发言人藻敏敦称，火灾是军方引起是毫无根据的指责，反而将矛头指向人民防卫军。

他说：“安全部队人员和公务员试图阻止火势，但他们因为受到人民防卫军的袭击而无法灭火。造成火灾是人民防卫军，并非军方人员。”

拥有7500人口的丹朗早在9月就已发生过一次严重武装冲突，当时军方与反政变者交火，军方发射的炮弹引发大火，烧毁许多房子，迫使镇上大部分居民逃到周边地区避难，一些甚至越境进入印度。

拯救儿童基金会：此次冲突是“缅甸危机加深”迹象

拯救儿童基金会上周五发表声明说，军方和民兵再次发生冲突时，该城镇“基本上已变成空城”，当地工作人员也在早些时候撤离。不过，该组织对当地20名受困儿童的安危表示担忧，称这场冲突是“缅甸危机加深”的迹象。

联合国早前表示，有报道称数千名军人正向缅北和西部集结，联合国担心下来缅甸会爆发更大的人权灾难。钦邦南部城镇敏达（Mindat）当地一个叛乱组织发言人称，今年5月，政府军使用大炮将叛乱分子驱离该城镇，随后还切断了水供。

维权组织人权观察称，自民族团结政府9月初号召全国揭竿起义以来，军政府就加大力度镇压异议分子并阻止反政变运动取得任何进展。