允许60多国已接种者入境 泰预测本月日均迎来逾2万旅客

泰媒报道，随着本月1日起允许已接种国际旅客入境检测呈阴后不必隔离，本月份的航空旅客料达72万6000人次。其中有约27万零529人是国际旅客，其余是乘坐国内航班的旅客。

（曼谷综合电）泰国对60多个国家的已接种冠病疫苗旅客敞开大门后，当局预测11月份每天可平均迎来2万4000旅客人次。

《曼谷邮报》的报道引述泰国机场公司总裁尼蒂奈说，随着政府本月1日起允许已完成接种的国际旅客入境检测呈阴后不必隔离，本月份的航空旅客预料将达72万6000人次。其中有约27万零529人将是国际旅客，其余则是乘坐国内航班的旅客。

根据泰国政府的数据，重开边境首两天，曼谷素旺那普国际机场共迎来4510名国内外旅客，当中不超过1%入境者的冠病检测呈阳性。入境的国际旅客中，来自日本的旅客最多，达725人，之后依次为新加坡（387人）、卡塔尔（365人）、德国（283人），以及中国（273人）。

卫长：接种率提高

料重症患者不会增加

泰国目前的每日新增确诊病例虽然较8月中旬顶峰期少了一大半，但过去一周却起伏不定，引发人们担心，政府允许那么多国家已接种的旅客免检入境可能会引发新一波疫情。

泰国副首相兼卫生部长阿努廷承认，下来数日每日新增确诊病例可能会回弹，但他指出，随着接种率提高，预计出现严重或致命症状的患者人数应该不会增加。

他透露，政府正在加快全国范围内的疫苗接种步伐，已经完成接种的人若是染疫，出现严重病症的概率比较低。

泰国北部最大的历史文化城市清迈近日来新增确诊病例激增，不过当地170万人口当中，已有多达120万人完成接种。

曼谷许多旅游景点 依旧死气沉沉

不过，泰国重开大门三天，曼谷的许多旅游景点依旧死气沉沉。

冠病疫情来袭前，号称“背包客天堂”的考山路（Khaosan）一直都是喧嚣热闹和充满活力的著名旅游区。但是，路透社记者周二走访该区时，发现原本餐厅和酒廊林立的考山路还是少了往日的生气。多达90%的商店紧闭大门，还开门营业的几家餐馆只有寥寥无几的客人。

在考山路的餐馆打工长达八年的侍应生瓦莱蓬说：“这些日子以来，我们就这样坐着等待游客到来，不像以前那样，不用我们等，就有游客主动进来坐下。”

考山商会主席指出，虽然政府允许游客入境，但曼谷市政府规定，餐馆只能在晚上9时前提供酒精饮料，而且酒廊必须继续关闭。这无疑影响了考山路许多餐馆的生存，因为很多时候食品的销售额仅占这些餐馆总销售额的1%至5%，它们大部分的盈利来自酒类销售。

不过，仍有业者对于游客在短期内回流感到乐观。一个编发摊的摊贩帕波说：“我认为，这条街应该很快就会出现游客挤满街道的景象，除非再次暴发疫情。”