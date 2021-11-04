菲仅三分一人口接种难开放 杜特尔特：将惩罚未达标地方官员

（马尼拉综合电）菲律宾最新一波冠病疫情已大有缓解，但至今完成疫苗接种的人口却一半都不到，阻碍了政府开放边境重振经济的计划。总统杜特尔特警告将惩罚那些未能达到接种目标的地方政府官员。

菲律宾的新增确诊病例已从9月中旬顶峰期的每日平均2万多起，下降到目前的每日平均3000多起，让政府可以安心进一步放宽社区防疫管制措施。当局昨天宣布今天起解除马尼拉首都圈的宵禁指令。

不过，到目前为止，菲律宾人口中符合疫苗接种条件的7700万人，仅约三分之一完成接种，让急于重开国门、再次迎来国际访客的菲律宾政府十分关注。

杜特尔特昨天（11月3日）在一段播出的预录讲话中指出，菲律宾有足够的疫苗库存，因此没有理由不能将每日疫苗接种量从目前的平均50万剂增加至100万剂。他说：“我们发现疫苗接种计划的整体情况出现了问题，我很不满意。”

根据杜特尔特，那些“没有以最迅速方式使用所提供疫苗”的地方官员将受到制裁并承担责任，但他没有详细说明这些官员将遭受什么处分。

杜特尔特周二与疫情顾问召开会议时，下令军方和警方立即向全国各省空运疫苗，以便能够绕过疫苗分配“堵塞”的问题。

杜特尔特说：“疫苗供应不再须要通过省政府，因为每次到了那里，疫苗供应就堵塞。军警会将疫苗空运到各个地区的疫苗分配中心，之后由直升机将疫苗直接送到市政府手中。”

卫长：4000万剂疫苗未使用

菲律宾卫生部长杜克昨天在线上新闻发布会上则透露，菲律宾至今已接收1.08亿剂疫苗，但有多达4000万剂目前仍储放在仓库、在运送至偏远岛屿途中，又或是在各个地方卫生办公室仍未使用。

卫生副部长米莉娜指出，由于一些负责接种疫苗的卫生工作人员染疫，加上一些地方政府认为疫苗接种只不过是“例行公事”，导致疫苗接种计划出现“物流瓶颈”。

旅游业是菲律宾主要经济支柱之一，在冠病疫情来袭前的2019年，旅游业占国内生产总值的12.7%。菲律宾政府已优先为旅游业工作人员接种疫苗，如今急于加快全国人口疫苗接种步伐，希望可以先重启国内旅游，不久后再迎来已完成接种的国际旅客。