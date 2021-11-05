柔佛与中央商议参与马印泰增长三角区 哈斯尼：加入发展计划非常恰当

柔佛州务大臣哈斯尼指出，马印泰增长三角区之前只涉及北马州属，包括玻璃市、吉打、槟城、吉兰丹和霹雳，但印尼将把廖内省发展为新的经济增长区，因此，位于南马的柔佛也获得中央政府邀请参与这个发展计划。

（新山综合讯）柔佛州务大臣哈斯尼证实，柔州政府将在下周召开会议，与中央政府商议参与马来西亚－印度尼西亚－泰国增长三角区的经济合作事宜。

他指出，马印泰增长三角区（IMT-GT）之前只涉及北马州属，包括玻璃市、吉打、槟城、吉兰丹和霹雳，但印尼将把廖内省发展为新的经济增长区，因此，位于南马的柔佛也获得中央政府邀请参与这个发展计划。

他周三（11月3日）晚上在柔佛大专生楷模颁奖礼上致辞时说：“柔佛一同参与此发展计划是非常恰当的。印尼大力发展廖內省，马国也应该发展西海岸地区。我相信这能协助马国更好地从冠病大流行中恢复。”

彭亨与登嘉楼也受邀加入

他也说，除了柔佛，还有另两个州属也受邀加入马印泰增长三角区，分别是彭亨和登嘉楼。

马国首相依斯迈沙比里上个月底主持第13届马印泰增长三角区视频峰会时指出，柔佛、彭亨及登州的参与，将让马国半岛的经济走廊发展更完整。

今年是实施2017年至2021年马印泰增长三角区蓝图的最后一年，但这期间有两年受到冠病大流行的影响及挑战，因此，马印泰三国政府都同意，在目前冠病疫情开始受到控制，以及经济逐渐复苏之际，必须加强对增长三角区的承诺，以便接下来新的五年发展蓝图能顺利实施，为经济复苏做出贡献。

马印泰增长三角区的构想是在1992年亚细安会议上提出，1993年7月正式实施，旨在加快发展较落后的省份的经济，以及体现亚细安共同体的精神。

这个增长三角区的特点是有许多经济互补性，加上地理位置接近、历史渊源及相近的文化和语言等，使它深具发展潜力。它成立之初涵盖了32个行政区，其中包括马国的八个州属、泰国南部的14个府，以及印尼苏门答腊的10个省，总面积约60万平方公里，人口约7000万。

另一方面，哈斯尼前晚在面簿发文指出，他周二下午与柔州多名反对党议员一同商讨了2022年柔州财政预算案，以收集各方的建议与回馈。与会者还包括柔州经济策划单位，以及柔州财政司办公室等相关政府部门的高级官员。

他说，这项会议非常重要，以便能草拟出更具包容性、涵盖各阶层民意的预算案。“我们将根据‘柔佛方式’达成共识。这是我们为了柔佛人民福祉做出的努力。”

冠病疫情持续将近两年，严重打击马国经济，而柔佛更是首当其冲，受到新马关闭边境影响。哈斯尼此前透露，后疫情复苏政策，尤其是柔州旅游项目会是重点援助对象，新的州财案预计会增加给旅游领域的拨款。柔州政府预计本月25日在州议会上提呈明年度的州财案。