马国政局 称太多支持者要求他参选 马哈迪：下届大选应会再上阵 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月6日 5:00 AM 马哈迪说，他其实不想再竞选了，但很多支持者和“追随者”都希望他继续参选，令他感到盛情难却。（档案照） 字体大小: 小 中 大 马来西亚前首相、祖国斗士党主席马哈迪指出，由于有太多支持者要求，因此，他应该还会在第15届全国大选上阵。不过他强调，这会是“最后的手段”。如果支持者认为他能增加斗士党的胜算，他将无法拒绝上阵的要求。现年96岁的马哈迪也是吉打州浮罗交怡区国会议员。他接受Vice News访问时说，他其实不想再竞选了，但很多支持者和“追随者”都希望他继续参选，令他感到盛情难却。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马哈迪 马来西亚大选 马来西亚首相 缅军政府与民兵组织激战 数十亿美元玉石交易剧减 印尼出口回升经济再扩张 受德尔塔影响增速较上季放慢