称太多支持者要求他参选 马哈迪：下届大选应会再上阵

马来西亚前首相、祖国斗士党主席马哈迪指出，由于有太多支持者要求，因此，他应该还会在第15届全国大选上阵。

不过他强调，这会是“最后的手段”。如果支持者认为他能增加斗士党的胜算，他将无法拒绝上阵的要求。

现年96岁的马哈迪也是吉打州浮罗交怡区国会议员。他接受Vice News访问时说，他其实不想再竞选了，但很多支持者和“追随者”都希望他继续参选，令他感到盛情难却。