缅军政府与民兵组织激战 数十亿美元玉石交易剧减

（曼德勒法新电）玉石业向来是缅甸主要收入来源之一，本就受冠病疫情影响的玉石交易如今还受军政府和反抗组织两面夹击，原本价值数十亿美元生意大幅下降。

缅甸是全球最大玉石产地，占总产量90%，而缅甸境内最大的玉矿就在西北部钦邦的帕敢（Hpakant）。

缅甸自去年暴发冠病疫情后，帕敢玉矿的开采作业严重受阻。今年2月，军方发动政变夺权后，钦邦民兵组织与军方之间的战事又转激，使得玉石供应骤减，乃至威胁缅甸玉石业的生存。

由于疫情肆虐和时局动乱，缅甸最大玉石交易中心、第二大城市曼德勒的主要玉石市场被迫关闭，玉石贸易商只得在路边摆摊或是通过其他管道来做些买卖以求生存。

一名在路边摆摊数月的玉石贸易商沮丧地说：“生意一点也不好。有时候，士兵来巡逻，大家很恐慌就赶紧跑……只要有一个人跑，其他人也会跟着跑，然后士兵就会鸣枪警告。”

缅甸军方在夺权后进一步收紧了玉石贸易，利用这个行业为军政府提供资金。监督组织“全球见证”说，如果不向军方及其盟友供奉钱财，要买卖玉石“几乎是不可能的”。

反军方组织为了阻断军方的金源，则威胁玉石商不得开门做生意。最近，一个反军方组织在曼德勒玉石街张贴告示称：“如果你们继续交易……我们郑重警告，你们的生命将有危险。”

数日后，玉石市场附近发生炸弹爆炸，虽然没造成伤亡，但有组织放话，如果有人敢继续交易，它们下来会放更多炸弹。

交易商就在这样乱局的狭缝中“打游击”。

根据全球见证，缅甸军人政变之前，在帕敢开采的玉石大约70%至90%被走私到中国。

玉石商：卖家脱手管道减少 售价被中方买家压半

由于局势紧张，走私管道受阻，买家趁卖家脱手的管道减少而压价，如今玉石的售价仅原来的一半。

缅甸一玉石贸易商说：“因为疫情和政局，中方买家给的价格很低，但我们别无选择，市场需要他们。如果他们不买或我们不卖，我们就没有任何依靠了。”