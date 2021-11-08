试探民意再考虑提名为首相候选人 达信女儿佩通坦成为为泰党“秘密武器”

泰国前首相达信的35岁女儿佩通坦，应邀出任为泰党“参与和创新顾问团”的主席。该党希望她能吸引更多年轻从政者和选民关注，并率领为泰党在下一届全国大选中取得压倒性胜利。

（曼谷讯）泰国最大反对党为泰党不久前亮出了对抗由军方支持的执政党的“秘密武器”——前首相达信的小女儿佩通坦。

《曼谷邮报》报道，为泰党在10月28日举行年度大会选举新党魁，同时选举新一届执委会成员，35岁的佩通坦（Paethongtan Shinawatra）应邀出任该党“参与和创新顾问团”主席。

为泰党对于将佩通坦作为该党最新“海报女郎”的意图毫不遮掩——该党希望佩通坦能够率领为泰党在下一届全国大选中取得压倒性胜利。

佩通坦的正式亮相再次说明了流亡海外的达信与为泰党密不可分的关系，就连该党的标语“为泰的明天”也是以达信笔迹书写。

为泰党是在2008年达信被迫下台并流亡海外后成立，他的妹妹英叻后来任该党党魁，并于2011年带领该党上台执政，却于2014年被军方发动军事政变推翻。

达信早前曾表示，为泰党的从政者都把佩通坦视为第二个达信，因此女儿被推到为泰党的前方无疑能够说服“叛逃者”回归该党。

分析师认为，佩通坦确实可能成为为泰党的一支集结力量，但他们怀疑她是否真的能有足够的分量，如为泰党预料那样带领该党在下届选举中大胜。

泰国素可泰塔玛提叻远程教育大学政治学家尤塔蓬指出，佩通坦自8岁起就一直关注政治动向，她是持续在泰国政治冲突中长大的一代人，她的经历可能会为为泰党争取一些支持票。

分析师质疑佩通坦真心为年轻从政者开路

更何况，目前的为泰党主要以老中一代政治人物为主，佩通坦作为该党新一代海报女郎将能够吸引更多年轻从政者和选民的关注。

不过，佩通坦未来会否被为泰党提名为首相候选人，目前还是未知数，毕竟一来佩通坦身为达信女儿的形象太过深入人心，难免会引起反对“王朝”政治的选民的反感。也有政治分析师质疑佩通坦真的有心为年轻的从政者开辟道路，让他们能获得更多认可。

此外，佩通坦早年被指大学入学考试成绩违规，引发她靠担任首相的父亲获得朱拉隆功大学入学名额的指责，至今仍有许多人记忆犹新。

尤塔蓬认为，为泰党任命佩通坦为顾问团主席主要是想试探民众对她的反应，再决定是否提名她为首相候选人。

泰国兰实大学政治学讲师万维齐相信，为泰党应该会挑选一位身份显著的商人或著名的科技专才为首相候选人，并将此人置于高位，作为吸引选民的第一或第二候选人，佩通坦则会排在第三位。但如果为泰党真的如愿取得压倒性胜利，该党可能会让较年轻的佩通坦“插队”，推选她担任首相。

另一方面，泰国国家发展管理研究所法律专家班杰德认为，年轻一代在推动包括君主制各个方面的改革过程中，已整合成为一股不可忽视的力量。政治结构过于中央集权化并不利于改革和维持稳定，这将影响政府为人民带来更大福祉所做的工作。

班杰德上周末在一项论坛上说，泰国急须进行结构性改革，现在是时候让年轻一代在制定国家政策和修改宪章方面拥有更大发言权。