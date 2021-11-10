财长：符合条件公司少于250家 马国处非常时期繁荣税仅征收一次

马国符合繁荣税征收条件的公司不超过250家，财长扎夫鲁保证仅会征收一次繁荣税，首1亿令吉利润征收24%，其余税率为33%，料可取得100亿令吉的税款。

（吉隆坡综合讯）马来西亚财政部长扎夫鲁保证，繁荣税将是政府在非常时期一次性征收的税务，符合繁荣税征收条件的公司也不超过250家，且多家公司表示一次性税务并不影响公司的股息支付。

他昨日在投资马国对话会上指出，国能公司、马电讯公司及电信公司亚通集团（AXIATA）等也支持繁荣税的实施，而顶级手套公司（Top Glove）也已表示乐于贡献这项一次性税务。

一旦经济复苏将考虑重新落实消费税或新税务

扎夫鲁早前在国会下议院提呈新财政预算案时宣布，政府将向高收入公司征收繁荣税，首1亿令吉利润征收24%，其余税率为33%。据财政部的记录，国库预计可从上述公司取得高达100亿令吉（约32.3亿新元）的税款。

针对业界对繁荣税是否一次性征收存有疑虑，他表示，一旦经济复苏，政府将考虑重新落实消费税（GST）或落实新税务，但当务之急是维持国家经济的稳定和可持续性复苏。

他说，政府中期措施是减少依赖直接税，通过转向消费型税务来扩大收入基础，而消费型税务包括消费税和增值税。

他说，马国须要继续获得新的税收来源，如数码经济税务，而2022年财案提及的新税务包括对糖、电子烟和进口产品征税。同时，配合碳中和愿景，财政部也正与环境与水务部探讨落实碳税。

他也说，随着从冠病疫情中复苏，世界各国已决定在不久后增加税收。因此，政府在新财案中取消对外国收入来源的免税，不应被视为阻止外国直接投资的负面举措，因为这有助于防范任何逃税和避税行为。

掌管经济事务的首相署部长慕斯达法前晚接受电视台访问时说，当全面恢复跨境活动时，马国经济才有望复苏。

他说，一旦边境全面开放，必能重振在冠病疫情袭击下的旅游和投资领域。马国经济往往都须依赖外来因素，如外国旅客、出口和外来投资，因此，若要经济复苏，就必须等到全面恢复跨境活动。

国际旅客新加坡逗留14天就可以入境马国

另一方面，旅游、艺术及文化部长南茜苏克利表示，通过马国与新加坡本月29日实行疫苗接种者旅游走廊（VTL），国际旅客只要在新加坡逗留14天，就可以入境马国。

马国紧接着将与泰国、印度尼西亚、文莱和柬埔寨进行类似安排，首相依斯迈沙比里昨日也飞往印尼进行访问，VTL将会是讨论课题之一。

南茜表示，当局将会顺应VTL的落实，捉紧时机调整浮罗交怡岛旅游泡泡计划的标准作业程序，以进行互补。

她指出，原订11月15日对国际游客开放的浮罗交怡旅游泡泡计划是一项先锋计划，后来出现马新VTL的合作，附带条件是旅客必须在新加坡逗留14天，之后就可以从柔佛入境。

卫生总监诺希山说，马国冠病确诊病例连续四天新增4000多起后，昨日回升至5000以上水平，达5403起，当中5378起为本土感染病例，25起为境外输入病例。