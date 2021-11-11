马新商务理事会赞扬开通VTL 盼尽快恢复新柔陆路连接 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月11日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 马来西亚—新加坡商务理事会赞扬新马两国落实疫苗接种者旅游走廊计划（VTL），并希望尽快恢复新柔之间的陆路连接，加速两国之间的经济复苏。《星洲日报》报道，马新商务理事会（Malaysia-Singapore Business Council, MSBC）昨日发文告赞扬新马两国政府听取商界的声音，从本月29日起通过落实新加坡樟宜机场和吉隆坡国际机场之间的VTL计划恢复新马跨境旅游，让已完成接种疫苗的商务旅客能够往返新马两地。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 新加坡 新柔长堤 第二通道 冠状病毒19 槟城 疫苗接种者旅游走廊 菲律宾第三季GDP增长7.1% 逐渐走出疫情阴霾 泰国宪法法庭裁定 三学运领袖改革诉求违宪