马新商务理事会赞扬开通VTL 盼尽快恢复新柔陆路连接

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月11日 5:00 AM

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马来西亚—新加坡商务理事会赞扬新马两国落实疫苗接种者旅游走廊计划（VTL），并希望尽快恢复新柔之间的陆路连接，加速两国之间的经济复苏。

《星洲日报》报道，马新商务理事会（Malaysia-Singapore Business Council, MSBC）昨日发文告赞扬新马两国政府听取商界的声音，从本月29日起通过落实新加坡樟宜机场和吉隆坡国际机场之间的VTL计划恢复新马跨境旅游，让已完成接种疫苗的商务旅客能够往返新马两地。

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