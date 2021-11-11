菲律宾第三季GDP增长7.1% 逐渐走出疫情阴霾 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月11日 5:00 AM 冠病疫情逐渐好转以及疫苗接种率不断提高，当局认为菲律宾今年有望取得全年4%至5%的经济增长。图为首都大马尼拉地区，餐馆已经全面恢复营业，本月9日高朋满座。（中新社） 字体大小: 小 中 大 冠病疫情与全球经济环境逐步改善，让渐渐走出疫情阴霾的菲律宾经济持续复苏。当地今年第三季度国内生产总值（GDP）同比增长7.1%，高于菲律宾中央银行原先预计的6.2%，也高于其他经济机构预期的4.6%至6.5%。菲律宾国家统计局的数据显示，推动第三季度经济增长的主要行业包括批发和零售业、车辆和电单车维修业、制造业以及建筑业。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 菲律宾 经济 GDP 国内生产总值 冠状病毒19 遭缅军政府扣押美国记者 被控涉恐怖主义和煽动 泰国宪法法庭裁定 三学运领袖改革诉求违宪