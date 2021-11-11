菲律宾第三季GDP增长7.1% 逐渐走出疫情阴霾

冠病疫情与全球经济环境逐步改善，让渐渐走出疫情阴霾的菲律宾经济持续复苏。当地今年第三季度国内生产总值（GDP）同比增长7.1%，高于菲律宾中央银行原先预计的6.2%，也高于其他经济机构预期的4.6%至6.5%。

菲律宾国家统计局的数据显示，推动第三季度经济增长的主要行业包括批发和零售业、车辆和电单车维修业、制造业以及建筑业。