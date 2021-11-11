菲律宾第三季GDP增长7.1% 逐渐走出疫情阴霾

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月11日 5:00 AM

冠病疫情逐渐好转以及疫苗接种率不断提高，当局认为菲律宾今年有望取得全年4%至5%的经济增长。图为首都大马尼拉地区，餐馆已经全面恢复营业，本月9日高朋满座。（中新社）
冠病疫情逐渐好转以及疫苗接种率不断提高，当局认为菲律宾今年有望取得全年4%至5%的经济增长。图为首都大马尼拉地区，餐馆已经全面恢复营业，本月9日高朋满座。（中新社）

字体大小:

冠病疫情与全球经济环境逐步改善，让渐渐走出疫情阴霾的菲律宾经济持续复苏。当地今年第三季度国内生产总值（GDP）同比增长7.1%，高于菲律宾中央银行原先预计的6.2%，也高于其他经济机构预期的4.6%至6.5%。

菲律宾国家统计局的数据显示，推动第三季度经济增长的主要行业包括批发和零售业、车辆和电单车维修业、制造业以及建筑业。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容