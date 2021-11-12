复苏理事会：为振兴旅游业 马国最迟元旦开放让外国游客入境

马国国家复苏理事会主席慕尤丁说，关闭边境至今已对旅游业造成约900亿令吉的损失。由于疫苗接种计划效果显著，理事会议决应在明年1月1日之前向国际游客开放边境，以加速旅游业的复苏。

（布城综合讯）马来西亚国家复苏理事会说，马国最迟将在明年元旦开放国界，让符合资格的外国民众入境。这是为了振兴饱受冠病疫情冲击的旅游业，并提振国家经济。

马国国家复苏理事会主席慕尤丁昨天在理事会开会后举行的记者会上说，关闭边境至今已对旅游业造成了约900亿令吉（约290亿新元）的经济损失。政府逐步放宽防疫管制后，发现旅游业的复苏比其他领域慢。这除了因为业者需要时间和资源来重启业务之外，没有外国游客入境也是主要原因。

他说：“由于国家疫苗免疫计划效果显著，理事会议决应在明年1月1日之前向国际游客开放边境，以加速（经济）复苏，尤其旅游业的复苏。”

德英美瑞士等国接种率高 慕尤丁：将先获入境评估

但他强调，即使重开国门，也不会立即就让世界各地的游客入境。政府将先评估一些符合标准的国家，包括冠病疫苗接种率很高者。例如，德国、英国、美国与瑞士等虽然仍有疫情，但这些国家大部分的民众都已完成接种，并且已开放让马国及其他国家民众入境。

至于马国政府积极实施的疫苗接种者旅游走廊计划（VTL），慕尤丁说，政府接下来将与更多国家讨论这样的安排。

马国政府的国内冠病疫苗接种率突破九成及疫情逐渐改善后，开始与周边国家商讨VTL。其中，马国与新加坡周一宣布本月29日开通VTL，预料到时每天将有六趟航班往返新加坡与吉隆坡。

马国首相依斯迈沙比里和印尼总统佐科周三也宣布，两国将在明年相互开放，分阶段落实VTL计划。卫生部长凯利当天透露，马国也在与文莱讨论相互开放的事。

马国的冠病疫情10月初以来持续改善，可是过去四天的单日新增病例却稍有回升。当局表示，若新增病例激增，政府仍会重新收紧社交活动。

如果感染风险极高 政府将再收紧社交活动

马国昨天新增确诊病例6323起，比前天微增80起，累计病例252万8821起。卫生部通报新增59起死亡病例，累计死例2万9486起。马国的单日新增病例从10月3日至昨天已连续40天低于1万起。

首相署副部长玛斯杜拉昨天在国会答询时说，接下来如果出现更多涉及变种病毒的病例或每日确诊数不断增加，政府将实施更严格的防疫措施。“倘若（感染）风险极高，政府将收紧社交活动，但不会再限制经济活动。”

马国去年初暴发首波冠病疫情后，政府在3月18日实施首轮行动管制令（行管令）并全面封锁边境。去年5月1日，时任慕尤丁政府宣布放宽行管令时透露，行管令实施至当时造成约630亿令吉的经济损失。如果行管令延长至6月，损失可能达1460亿令吉。