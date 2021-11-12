指甲州选举防疫限制过严 国阵希盟怒批“不如取消选举”

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月12日 5:00 AM

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马六甲州选举的竞选活动到昨天已经开跑了四天，国阵与希盟都指当局的防疫限制与规定过于严格，甚至呛声“不如取消选举”。

卫生部长凯利昨天接受国营电视台访问时说，马六甲州选举对标准作业程序的整体遵守程度令人满意。不过他说，一些政治人物仍并未以身作则。

希盟指当局借严格的标准作业程序来打压希盟。公正党宣传主任法米昨天在国会大厦召开记者会说，希盟主席理事会前晚在马六甲一家酒店开会时，突然有一批相信是警方和卫生部官员组成的执法人员闯入盘查。他说，根据标准作业程序，政党领袖可以在马六甲开会。

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