指甲州选举防疫限制过严 国阵希盟怒批“不如取消选举” 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月12日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 马六甲州选举的竞选活动到昨天已经开跑了四天，国阵与希盟都指当局的防疫限制与规定过于严格，甚至呛声“不如取消选举”。卫生部长凯利昨天接受国营电视台访问时说，马六甲州选举对标准作业程序的整体遵守程度令人满意。不过他说，一些政治人物仍并未以身作则。希盟指当局借严格的标准作业程序来打压希盟。公正党宣传主任法米昨天在国会大厦召开记者会说，希盟主席理事会前晚在马六甲一家酒店开会时，突然有一批相信是警方和卫生部官员组成的执法人员闯入盘查。他说，根据标准作业程序，政党领袖可以在马六甲开会。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马六甲州选举 国阵 希盟 标准作业程序 联合国促军方保持最大克制 安理会15理事国一致吁缅甸各方“立即停止暴力冲突” 泰国经济第三季度 同比或萎缩约0.8％