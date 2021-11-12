联合国促军方保持最大克制 安理会15理事国一致吁缅甸各方“立即停止暴力冲突”

（联合国／纽约综合电）缅甸全国各地暴力冲突普遍增加，联合国安全理事会对此罕有地发布15个理事国一致同意的声明，呼吁缅甸各方“立即停止暴力冲突”，并敦促军方保持最大的克制。

安理会周三发表声明说：“缅甸各地的暴力冲突最近持续升级，安理会理事国对此深表关切。他们呼吁立即停止暴力冲突，确保人民安全。”

缅甸军方2月1日发动政变后，全国抗议活动与暴力冲突不断，民兵团体和支持由罢废议员组成的影子政府的少数民族武装也以武力抵抗。军政府则将这反抗与异议分子称为“恐怖分子”，以强硬手段镇压。

据报道，已成为抵抗军方统治大前方的缅甸西北部钦邦近日集结了大批士兵和重型武器，疑似军方会在近期对当地民兵组织发动攻势。截至昨日，军政府未对这些报道做出回应。

上述由英国拟定的安理会声明说：“安理会理事国重申对缅甸情势发展的担忧，并再度呼吁军方保持最大克制。他们鼓励各方依照缅甸人民的意愿，并顾及民众利益而寻求对话与和解。”

毗邻钦邦的若开邦早前也传出军方与大型武装团体爆发冲突。对此，安理会说：“最近的情势发展对于要让罗兴亚难民与境内流离失所的人能自愿、安全、有尊严地回返家园，构成特别严峻的挑战。”

誓言要让若开族获得更大自治权的“若开军”近年频频与军方爆发冲突，直到今年政变发生后，军政府与若开军达成停火协议，好腾出手来对付新冒起的反军政民兵团体。

若开军的发言人周三披露，停火协议破裂是因为“缅甸军方入侵若开军的管辖地区，目前还不清楚双方再次发生冲突造成多少伤亡”。

吁各方确保疫苗“公平安全不受阻配送”

冠病疫情当前，安理会的声明还呼吁各方确保冠病疫苗可“公平、安全且不受阻碍地配送”，让所有需要的人获得人道物资，并保障参与人道与医疗救援的人员的安全。