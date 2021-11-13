州务大臣： 柔州希望新马关卡与航空VTL同步开通

柔佛州务大臣哈斯尼建议，初期只让巴士与火车等公交乘客出入境，虽然这会大幅减少每日使用新马陆路关卡通关的人数，但对于重开新马边境的计划来说，是个好的开始。

（新山综合讯）柔佛州务大臣哈斯尼说，为了复苏柔州经济，州政府希望新加坡和马来西亚的陆路边境，能与即将在本月29日开通的航空领域“疫苗接种者旅游走廊”同步启动。

不过他说，考虑到陆路边境人流量不易控制，因此，他建议在陆路边境重开初期，规定通关者只能乘搭巴士或火车等公共交通出入境。

他前天（11月11日）针对新马即将开通航空领域的疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）一事，接受媒体访问时指出，两国同意先开放航空边境，主要是因为通过航班出入境的人数比较容易控制。

他说：“一般上，航班一天飞几趟、涉及人员要如何遵守严格的防疫标准作业程序（SOP）等，都比较能掌控。陆路边境就没那么容易了，除非在开放初期规定只能用巴士运载，否则人数很难控制。”

他指出，虽然上述规定会大幅减少每日使用新马陆路关卡通关的人数，但对于重开新马边境的计划来说，是个好的开始。

柔州失业率攀升至4% 重开陆路边境有利振兴经济

根据新马两国领导人周一的宣布，本月29日起樟宜机场和吉隆坡国际机场之间将开通VTL，预料到时每天将有六趟航班往返新加坡与吉隆坡。

两国也正在讨论开放新柔长堤和大士第二通道陆路边境的事宜。新柔长堤是全世界最繁忙的陆路关卡，冠病疫情暴发前，每天由此出入境的人次约为35万人次。

对于重开边境，哈斯尼指出，自去年暴发冠病疫情以来，许多人失去工作，柔州的失业率如今攀升至4%，因此，柔州希望尽早开通新马陆路边境的VTL，振兴州内各经济领域。

尽管如此，他强调，上述控制人流的规定只是柔州的建议，新马两国仍在商议通过VTL使用陆路关卡出入境的SOP，目前未有最终定案。

马驻新最高专员：若开通料严限每日通勤人数

此外，马国驻新加坡最高专员阿兹法也说，若重开新马陆路边境，预料会严格限制每日通勤人数，而暂时不允许民众开车或骑电单车出入境，会更容易管理及控制人流。

他接受英文报《星报》访问时指出，重开新马陆路边境的程序会比较复杂，一旦落实，相信每天30多万人次通勤的“盛况”将不复存在。

他说：“我们需要一个受控的关口，这意味着，必须限制每日通勤人数。新马两国政府正在解决相关问题，例如冠病检测的程序、跨境流程等……这些都是小问题，我相信很快就会解决。”

他也说，与互惠绿色通道（RGL）及周期性通勤安排（PCA）相比，VTL会更有吸引力，因为已完成接种的旅客，通过VTL出入境两国时，只须在抵境后做聚合酶链式反应（PCR）检测，结果呈阴者就无须隔离。