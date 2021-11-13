巴育吁民众电影院内 听到国歌要“勇敢”起立

（曼谷彭博电）泰国首相巴育日前呼吁民众，在电影院内听到国歌时，要“勇敢”地站起来。

泰国电影院一直有一个独特的传统，在放映电影之前总会先播放国歌，观众都会起立，以向王室致敬。

上一位泰王蒲湄蓬在位70年期间，鲜有民众不遵守这个传统。然而，现任泰王哇集拉隆功的民望远不及其父，加上泰国民间反王室情绪升温，越来越多民众选择在国歌播放时全程不起立。

巴育在泰国国防学院发表演讲时说：“就电影院内播放国歌时起立一事，我担心那些想要起立的人会因为害怕被其他人欺负，而最终不敢起立。我们必须勇敢地站起来。大家必须理解，我们不能在这样的事情上强迫他人。”

泰国政府在2010年废除了一项播放国歌时须全程起立的法律，但即便没有法律约束，绝大部分泰国民众还是很自觉地在听到国歌时会起立，直到近来反王室情绪高涨，才有越来越多人选择继续坐着。

首都曼谷市中心的一家电影院不久前播放最新的007电影时，场内约60名观众就有近半数在国歌播放时没有站起身。

泰国一年多来反政府示威持续不断，示威者除了要求巴育下台和修宪外，更罕见呼吁改革君主制，包括削弱泰王权力。

泰国宪法法院本周三（10日）裁定，三名学生领袖要求改革王室的诉求，具有推翻君主立宪制的意图，已经违反宪法，但法院并未处罚这三人，仅要求他们及其他人停止所有意图推翻君主立宪制的活动。