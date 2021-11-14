马国元首提醒民众防疫不应松懈 否则政府可能取消放宽措施

马国元首苏丹阿都拉昨天在国家王宫举行的国家元首华诞庆典上发表御词时说，各方应从之前的各种情况，例如今年初疫情反弹中吸取教训，同时应自律及持续扮演好本身的角色，直到国家完全摆脱冠病疫情。

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病疫情再拉警报，国家元首苏丹阿都拉提醒民众，不要对防疫松懈，否则政府随时可能取消各项放宽措施及便利。

他昨天（11月13日）在国家王宫举行的国家元首华诞庆典上发表御词时说，各方应从之前的各种情况，例如今年初疫情反弹中吸取教训，同时应自律及持续扮演好本身的角色，直到国家完全摆脱冠病疫情。

他也劝谕人民继续忍耐、照顾自身健康及遵守政府的防疫规定，并相信这场对抗冠病的战役终将迎来曙光。

马国连日来单日新增病例都有所增长，全国基本传染数（Ro／Rt）前天飙升至1.04，是近两个月以来的最高纪录。马国上一次的全国基本传染数超过1.0，是8月31日录得的1.02。住院率方面，和上周相比，本周上升了2.95%。

针对此种情况，卫生部长凯利再次提醒民众严格遵守防疫标准作业程序，避免到人潮拥挤的地方，以及尽快接种冠病疫苗或加强剂。

马国医药协会也劝请民众不要对疫情改善感到自满，并指全国基本传染数回升至超过1.0的情况令人扰心。

该协会主席辜家财昨天发布文告提醒各方，不要因为有报道指马国疫情将从大流行转为地方性流行病（endemic）而因此放松警惕。他说：“单日确诊病例再度增加已是坏迹象，更令人担心的是，基本传染数上升到1.0。”

他指出，尽管大部分人已接种冠病疫苗，但人们外出时依然须戴好口罩及维持安全距离，才能持续对抗疫情。

依斯迈：各方通力合作 抗疫任务已见成效

马国卫生总监诺希山前天曾说，冠病基本传染数在开放跨州约五周后回升到1.0，但跨州不是疫情反弹的主因；人们在拥挤的空间群聚、近距离交谈等才是问题根源。

尽管疫情有反弹迹象，但马国首相依斯迈沙比里指出，在各方通力合作及落实有效策略后，政府抗击疫情的重点任务已见成效，这包括疫苗接种计划至今已为超过95%成年人及将近70%青少年完成全剂冠病疫苗接种，使得经济和社交领域得以重开，民众可恢复跨州出行。

他昨天在国家元首华诞庆典上致词时说，冠病新增病例大幅减少，让人民和前线人员都松了一口气。“从心理层面而言，人民现在感到比较正面，因为已经能重启日常生活。”

不过他强调，政府会持续留意疫情的最新走势，并做好准备推出相应措施，以照顾人民的生命安全及国家经济。

马国单日新增确诊病例在连续五天上升后，昨天稍微下降，报5809起，累计254万1147起。周五通报41起死亡病例，累计2万9576起。

马国上个月达到超过80%成年人口完成全剂冠病疫苗接种的群体免疫目标后，确诊病例显著减少，从之前的单日新增超过1万起，逐步下降到五六千起，但在政府放宽防疫限制约一个月后，单日确诊病例出现回升趋势。