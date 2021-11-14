菲明年大选 杜特尔特父女可能对决竞逐副总统 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月14日 5:00 AM 菲律宾总统杜特尔特女儿莎拉（左一）的人气极高，原本在民调中是民众最属意的下一任总统人选，图为本月9日她在达沃市与选民谈话。（法新社） 字体大小: 小 中 大 菲律宾明年5月大选可能出现父女对决竞逐副总统的罕见局面。据报道，总统杜特尔特准备竞选副总统，而他的女儿莎拉出人意料没加入总统选战，而是确定竞选副总统。菲律宾ABS-CBN电视台的报道周六（11月13日）引述新闻部长安达纳尔说，76岁的杜特尔特准备在周一（15日）提交竞选副总统的表格，当天是更换候选人截止日期。彭博社随后通过手机短信联系上安达纳尔，他回应称杜特尔特可能参选副总统。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 菲律宾 杜特尔特 莎拉 大选 阿末扎希促马六甲选民 不要被希盟甜言蜜语蒙骗 马国特稿：检验自身实力 探究合作契机 马六甲州选成各党审视指标