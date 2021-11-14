菲明年大选 杜特尔特父女可能对决竞逐副总统

菲律宾明年5月大选可能出现父女对决竞逐副总统的罕见局面。据报道，总统杜特尔特准备竞选副总统，而他的女儿莎拉出人意料没加入总统选战，而是确定竞选副总统。

菲律宾ABS-CBN电视台的报道周六（11月13日）引述新闻部长安达纳尔说，76岁的杜特尔特准备在周一（15日）提交竞选副总统的表格，当天是更换候选人截止日期。彭博社随后通过手机短信联系上安达纳尔，他回应称杜特尔特可能参选副总统。