称因非法停泊依法扣押 印尼海军否认向30被扣船只索“赎金”

10多个消息来源称，印尼海军以船只“非法”在民丹岛和峇淡岛附近水域“停留或锚泊”为由，扣押船只，迫使他们向海军军官支付现金，或通过银行转账给自称代表印尼海军的中介，才能够“赎回”船只。

（新加坡路透电）据知情人士透露，过去三个月约有30家船东向印度尼西亚海军各缴付约30万美元（约41万新元），以“赎回”遭扣押的船只，但印尼海军坚称没有向任何人收费。

10多个消息来源包括船东、船员和海事安全人员称，印尼海军以这些船只“非法”在靠近新加坡的印尼民丹岛和峇淡岛附近水域“停留或锚泊”为由，扣押船只，迫使他们最终得向海军军官支付现金，或通过银行转账付款给自称代表印尼海军的中介，才能够“赎回”船只。

最先爆出此事的是全球航运业新闻权威信源《劳埃德船舶日报》（Lloyd's List Intelligence），路透社之后调查，但无法确认是否真的有船东向印尼海军付款，也无法确定付款的最终收款人身份。

印尼海军区域舰队司令阿斯亚德·阿都拉（Arsyad Abdullah）准将通过书面答复路透社的询问时表示，并没有人向印尼海军付款，海军也未在案件中雇用任何中间人。“印尼海军收到或要求付款以释放船只的说法并不属实。”

根据阿都拉，过去三个月确实有越来越多的船只因未经许可在印尼海域锚泊、偏离航线或滞留等被印尼海军扣留，但所有拘留都是根据印尼法律进行的。

新加坡海峡是世界上最繁忙的水道之一，每天都挤满了为等待新加坡当局靠岸许可而停泊数日，甚至是数周的船只。由于冠病疫情肆虐，新加坡当局收紧船舶靠岸条例，过去一年多来聚集在这个区域航运中心附近海域的船只就更多了。

两名海事分析员和两名船东说，多年来，船只在等待靠岸时都会在新加坡海峡以东的水域停泊，因为大家普遍认为这片海域属于国际水域，因此不须要承担任何港口费用。

然而，印尼海军坚称，该片水域属于印尼领海范围，并准备对未经许可停泊在那里的船只采取更严厉的行动。

传过去三个月约30船只 各付高达30万美元后获释

根据两家船东和两名海事安全消息来源，过去三个月，有约30艘船只包括油轮、散货船和一艘油管铺设船遭印尼海军扣留，其中大部分支付了25万美元至30万美元后获释。

两家船东指出，对运载石油或谷物等值钱货物的船只而言，向印尼海军付钱比船只遭扣留而蒙受损失的成本还要低，毕竟若要等印尼法院审理案件，可能要耗上好几个月。

两名被扣船只的船员说，印尼海军人员乘军舰接近他们的船只，在登船后下令将船只开往峇淡岛或民丹岛的海军基地。船长和船员往往会被拘留在狭窄及闷热的房间里，有时可能遭扣留数周，直到船东安排运送现金或通过银行转账付款给海军中介。

不过阿都拉坚称，当局并没有拘留任何船员。他说：“在整个法律过程中，除了在海军基地接受盘问外，其余时间船员都留在船上。侦讯结束后，他们都会被送回船上。”

英律师：海军有权捍卫水域 但应起诉被扣船只而非索钱

一名向多家船东提供咨询的英国伦敦海事律师阿斯金斯在接受电邮访问时说，海军确实有权捍卫其水域，但如果船只被扣留，就应该采取某种形式的起诉。“印尼海军似乎是为了勒索而扣留船只的情况下，很难看出这种扣留如何合法。”

印尼海军发言人奥德胡利中校以书面回答路透社询问时说，由于证据不足，过去三个月被扣押的一些船只已被释放。有五名船长被起诉，另有两名船长被判处短期监禁，并分别被罚款1亿印尼盾（约9500新元）和2500万印尼盾，但他拒绝进一步说明具体案件。