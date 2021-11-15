11个月来首次没新增感染群 马国冠病基本传染数却上升

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病疫情近来反复不定。单日新增病例从上周超过6000起降至最近两天的5000多起，昨天（11月14日）也是11个月来首次没有新增感染群。不过，当地一周来的冠病基本传染数却与日俱增。前天的基本传染数更微升至1.05，是近两个月来的新高。

据卫生总监诺希山昨天在社交媒体通报，马国冠病的基本传染数已连续七天与日俱增。基本传染数显示每名冠病患者传染给其他人的平均人数。指数1.05表示当地每名冠病患者平均传染给其他1.05人。指数超过1.0，就表示感染人数不断增加。

诺希山前天在记者会说，政府10月11日解除防疫封锁并允许民众跨州至今约五周，马国单日确诊病例及全国基本传染数开始不断增加，全国基本传染数也回升至1.0，这是疫情反弹迹象之一。

对屡劝不听者 警方将开罚单

基本传染数回弹引起警方关注。武吉安曼警察总部内部安全及公共秩序部总监哈扎尼告诉《每日新闻》，警方将出动所有标准作业程序纠察小组进行监督及取缔，对屡劝不听者当场开出罚单。

然而，诺希山也透露，马国相隔11个月后，昨天再次没有新增感染群，当地上次单日零新增感染群是去年12月15日。全国至今仍有266个活跃感染群。

马国昨天新增5162起冠病确诊病例，累计确诊病例254万6309起。当地前天通报55起冠病死亡病例，累计死亡病例2万9631起。马国单日病例从11月8日至12日接连五日逐日增加至超过6000起，直至前天与昨天才降至5000多起。