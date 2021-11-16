杜特尔特竞选菲参议员女儿角逐副总统 小马可斯当选总统胜算大增

学者认为，杜特尔特女儿莎拉放弃竞选总统将导致家族政治地位被削弱，这可能是杜特尔特最终决定竞选参议员的原因。若当选参议员，甚至掌控参议院，杜特尔特就可留在执政系统中保持家族影响力。

（马尼拉综合电）2022年菲律宾总统选举提名昨天截止后，各界关注的杜特尔特“父女对决”最终没有成局。原本准备竞选副总统的现任总统杜特尔特在最后一刻改而角逐参议员议席，避开了和女儿莎拉之间的竞争；盛传志在总统宝座的莎拉则没有改变主意，仍将竞选副总统。这也就使民意支持度在她之后的小马可斯当上总统的胜算大增。

法新社报道，杜特尔特的律师在昨天下午5时提名截止前数分钟到国家选举委员会，代他登记竞选参议员。

43岁的莎拉已在上周六确定在前总统阿罗约的基督教穆斯林民主力量党（Lakas–CMD）旗下竞选副总统。

菲律宾定于2022年5月举行全国和地方各级选举。杜特尔特2016年当选总统，任期六年，按宪法总统不得连任。今年9月，执政的民主人民力量党提名杜尔特尔为副总统候选人，但他在10月初宣布不参选，甚至表示要退出政坛。

由于杜特尔特在2015年9月也曾声称要结束政治生涯，却在两个月后宣布竞选总统，因此这回分析员没有把的“退隐宣言”当真。

爱特诺德达沃大学的贝莱诺认为，莎拉放弃竞选总统将导致家族政治地位被削弱，这可能是杜特尔特最终决定竞选参议员的原因。若当选参议员，甚至掌控参议院，杜特尔特就可留在执政系统中保持家族影响力。

菲律宾大学政治学教授弗兰科指出，杜特尔特竞选参议员也是因为“害怕诉讼和国际刑事法院”。如果当参议员，杜特尔特可享有豁免权而不会因刑期“不超过六年”的罪名被逮捕。杜特尔特任内发起的反毒品战争被指导致数千人死亡，国际刑事法院目前还在就此进行调查。

彭博社：杜尔特尔退出为女儿当副总统铺平道路

彭博社的报道分析，杜尔特尔退出为女儿拿下副总统职位铺平道路，也增加了前独裁总统马可斯之子小马可斯当选总统的机会。杜特尔特是马可斯家族的盟友，小马可斯已表明希望莎拉成为其副手。

不过，由于杜特尔特的亲信吴顿（Christopher Bong Go）也竞选总统，亲杜特尔特阵营的选票有可能被分薄。这就可能对拳王帕奎奥、马尼拉市长莫雷诺、副总统罗布雷多等其他总统候选人有利。

香港城市大学东南亚研究中心主任汤普森指出，若当上副总统，莎拉仍可“保持接近权力顶层，在2028年竞选总统处于有利地位”。

在菲律宾，总统和副总统是分开选举的。民调显示，莎拉的支持率处于领先地位，小马可斯排第二。

然而，围绕着小马可斯竞选资格的争议也仍可能给选战增添变数。他的反对者要求选举委员会宣布他的参选资格无效，因为他在1990年代曾因税务欺诈被定罪。

贝莱诺说，若小马可斯丧失资格，吴顿的胜算或会提高，也就可能为莎拉当选副总统后填补总统大位提供机会。