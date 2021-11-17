美前外交官与缅军政府斡旋 判监11年美国记者获释返国 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月17日 5:00 AM 芬斯特（左）周一与促成他获释的理查森在內比都国际机场的停机坪合照。两人随后登机离境，前往卡塔尔首都多哈。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美国前外交官理查森与缅甸军政府斡旋后，原本遭缅甸法院判处11年监禁的美国记者芬斯特周一获释，并与理查森一起从缅甸取道卡塔尔回返纽约。37岁的芬斯特是缅甸著名网媒“缅甸前沿”的记者与执行主编。他今年5月24日在仰光国际机场准备飞往吉隆坡与家人团聚时，遭缅甸警方逮捕并押送仰光永盛监狱。他周一在多哈国际机场下机后告诉记者，他身体健康，也很高兴能回家。他说，囚禁期间并未挨饿或遭殴打。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 缅甸 美国 芬斯特 记者 指去年大选“滥用职权”舞弊 缅选委会起诉翁山淑枝等16人 分析员： 莎拉宣布搭档参选后 小马可斯胜选总统概率高达六成