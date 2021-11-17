美前外交官与缅军政府斡旋 判监11年美国记者获释返国

美国前外交官理查森与缅甸军政府斡旋后，原本遭缅甸法院判处11年监禁的美国记者芬斯特周一获释，并与理查森一起从缅甸取道卡塔尔回返纽约。

37岁的芬斯特是缅甸著名网媒“缅甸前沿”的记者与执行主编。他今年5月24日在仰光国际机场准备飞往吉隆坡与家人团聚时，遭缅甸警方逮捕并押送仰光永盛监狱。他周一在多哈国际机场下机后告诉记者，他身体健康，也很高兴能回家。他说，囚禁期间并未挨饿或遭殴打。