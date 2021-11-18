病例激增传染数上升 专家：马国疫情年底料再有一波高峰

（吉隆坡综合讯）马来西亚单日冠病确诊病例激增及全国基本传染数显示上升趋势，公共卫生专家预测，马国年底将迎来另一波疫情高峰，并提醒政府和人民为此做好准备。

卫生总监诺希山昨日说，自本月6日起，无论是全国基本传染数（Ro／Rt）或确诊病例均有所增加，情况令人担忧，因为这意味着冠病传播风险更高，民众受感染的风险也更大。

他说，昨日确诊病例五天来首次重返6000起水平，达6288起，而全国基本传染数自本月11日回升至1.0后，就连续五天维持在1.0以上，其中布城更以1.15居首，这意味着社区正在暴发病毒传播情况。

多数人完成接种已六个月

专家：意味着保护力下降

他指出，随着跨州活动和经济领域重新开放，先前第37周起就一直呈现下降趋势的职场感染群，却在第45周再次出现反弹现象，而且学校复课后，涉及校园的感染群也出现增加趋势。

《星洲日报》报道，卫生专家说，由于大部分完成疫苗接种者已长达三或六个月，这意味着他们的保护力开始下降，而年底碰上雨季，民众对防疫措施有所松懈如不戴口罩，以及年底有很多节庆及婚宴等活动，这都可能导致病例增加。

马国公共卫生医生协会主席再纳阿里芬说，他希望政府和民众做好准备迎接可能再出现的疫情高峰。他促请民众遵守防疫措施，并尽快接种疫苗及施打加强针。截至周二，76%的人口已完成疫苗接种。

博特拉大学（UPM）公共卫生专家（流行病学和生物统计学）副教授玛丽娜说，疫情再现另一波高峰的可能性是存在的，她希望通过施打加强针及加强筛检来遏制疫情出现高峰。

资深儿科顾问医生阿玛星昨日在推特发布各州每日入院人数和病床使用率显示，各州每日入院人数皆开始出现上升趋势，并提醒民众疫情出现反扑。