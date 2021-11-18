曾被判逃税依法不可选举 民间组织要求选委会撤销小马可斯竞选资格

（马尼拉综合电）菲律宾前总统马可斯的独子小马可斯确定参加明年总统选举后，导致许多经历老马可斯残酷统治的民众不满。一个民间组织就表明将要求选举委员会撤销小马可斯的竞选资格，因为他1995年遭法庭宣判逃税罪名成立，依法不能参加选举。

菲律宾目前至少有六个民间组织准备向选举委员会请愿，要求取消或拒绝小马可斯的总统参选人资格。64岁的小马可斯对这些请愿淡然处之，并指这些控诉毫无根据，也没有法律依据。

参与请愿的组织包括名为“反对马可斯家族回锅和戒严令运动”的组织。它的其中一名召集人、前众议员奥坎波说，他们的请愿理由与另一个团体的请愿理由相同，就是小马可斯因逃税而被定罪。“违反所得税法令的公务员将永远失去公务员资格，以及参加选举的资格。”奥坎波在马可斯掌权期间曾参与反马可斯运动。

马可斯曾独裁及高压统治菲律宾近20年。马可斯掌权期间，小马可斯1980年开始担任故乡北伊罗戈省副省长，当时他23岁。他接着在1983年升任省长，直到1986年“人民力量”大规模示威推翻马可斯政权。马可斯流亡海外，并于1989年去世。

小马可斯1991年回到菲律宾，并陆续当选北伊罗戈省副省长、众议员及参议员。菲律宾法庭1995年宣判小马可斯1982年至1985年担任北伊罗戈省副省长及省长期间没有申报所得税。小马可斯随即上诉，上诉庭1997年维持原判。

选委会下周五召开首次审查会议

然而，小马可斯仍在1998年陆续当选北伊罗戈省省长、众议员及参议员。奥坎波对此表示：“这并不表示不能再提这个议题。”

另一个代表政治扣留者、人权与医药组织的反马可斯组织之前已向选委会请愿，要求撤销小马可斯的竞选资格。选委会将在11月26日召开首次审查会议。

菲律宾明年5月将举行总统选举。候选人除了小马可斯，当中还有现任总统杜特尔特的亲信、参议员吴顿（Christopher Bong Go）、参议员及前拳王帕奎奥、马尼拉市长莫雷诺。