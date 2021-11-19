引擎不如疫前强劲 泰国经济复苏不乐观

（曼谷综合电）泰国经济复苏不容过于乐观。央行行长塞萨普特指出，泰国经济引擎或已不如疫前强劲，支柱产业旅游业可能需要更长时间才能正常化。

塞萨普特昨天（11月18日）在一个商业座谈会上说，向数码经济及可持续发展转型是未来取得经济增长的关键。他指出，泰国这个东南亚第二大经济体的结构40年来不变，依旧以汽车、石油及石油化学产品出口、电子业和旅游业为主，然而全球环境已经出现变化，泰国“若不赶紧提升其经济引擎，经济可能放缓增速”。

他说，目前泰国的出口和所吸引的外资已落在越南之后，而泰国人口逐渐老化，也将对经济增长构成压力；至于旅游业，要回到疫前水平，可能还需要一段长时间。

泰国2019年吸引外国游客约4000万人次，每年贡献经济产值11%至12%；然而，冠病疫情摧垮旅游业，导致经济2020年萎缩6.1%。泰国央行预测，今年全年增长0.7%，明年3.9%。

塞萨普特认为，公共部门须转换角色扮演协调者，推行明晰的政策，让市场力量来驱动商业领域和经济；央行则会放宽严格条例，营造更亲商环境。

泰国本月迎来首批入境免隔离的外国游客。尽管旅游业得以重启，泰国商会大学近日发布的民调显示，大多数受访民众担心疫情回弹，对经济复苏没有太高的期望，一般认为要到明年下半年才有望看到经济复苏。

商会大学校长塔纳凡在新闻发布会上说：“人们仍谨慎消费，因为他们无法确定国家重开大门后，疫情是否会受到控制。”

劳动力短缺是另一限制

他指出，消费将持续疲弱，本周末一年一度的水灯节预计消费额只有91.5亿泰铢（约3.8亿新元），将是10年最低。

泰国经济面对的另一个限制是劳动力短缺，这已对制造业造成影响，并威胁经济复苏。为此，泰国政府计划从下个月开始引进更多外籍工人。当局目前允许非法外劳在本月之内登记，然后再评估需从缅甸、柬埔寨和老挝等邻国输入多少客工。

劳工部长苏察特预计将有大约10万客工前去登记，而整体人手短缺估计约为30万人。他说，泰国原本约有250万外国劳工，自疫情暴发后，至少五分之一离境。

泰国工业联合会表示，制造商需要至少50万名外籍工人，主要集中在建筑和食品行业。海产品巨头泰国联合集团近期公布，第三季度利润同比下降5.8%，原因是疫情期间供应链中断以及劳动力不足。

泰国政府计划通过与邻国达成协议，引进更多工人。这些外来工人入境后须隔离多达14天，并在冠病检测呈阴性后才可放行。苏察特透露，首相巴育指示卫生部拨出50万剂疫苗，准备为入境劳工接种。