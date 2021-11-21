获三分二优势不必合组政府 国阵在甲州选举赢得21席

巫统在这场“翻身战”大胜后，不但将在联邦政府内更具分量，也很可能要求提早举行全国大选。

（马六甲综合讯）竞争激烈的马六甲州选举尘埃落定。选前备受看好的国阵在28个州议席中赢得21席，成功以三分二优势执政马六甲而不必与国盟或希盟合组政府。巫统这场“翻身战”大胜后，不但将在联邦政府内更具分量，也很可能要求提早举行全国大选。

国阵、希盟与国盟这次都竞选马六甲所有28个州议席。据选举委员会公布的计票结果，国阵赢得21席、希盟五席、国盟两席。

昨天的投票率只有61%，不但比选委会选前预测的70%低，也比去年9月沙巴州选举的66%来得低。与2018年全国大选时超过八成的投票率相比，这次更是明显偏低。造成这种情况的原因，包括当局在冠病疫情期间严禁群聚及竞选、这次各党缺乏动员支持者的议题，以及马国补选及州选举投票率向来低于全国大选等。

国阵2018年大选一败涂地后并丢失执政60年联邦政权后，巫统与马华等两大成员党的士气低落并引发出走潮。这次巫统竞选20席并在18席胜出，马华从一席不剩到这次拿下两席，国大党也有一席之地，令三党士气大振。

公正党全军覆没

希盟这次只有五席胜出，即民行党四席及诚信党一席，国会反对党领袖安华领导的公正党全军覆没。希盟总秘书赛夫丁昨晚在记者会承认败选。

国盟方面，前首相慕尤丁领导的土著团结党此次竞选15席，只有两席胜出。伊斯兰党竞选的八席都铩羽而归。伊党2018年大选在马六甲竞选24席，当时全军覆没。因此慕尤丁希望借多角战挫败巫统而迫使巫统谈判的策略，以及伊党希望借着炒作保守回教化政策而在南马建立桥头堡的方针，自此宣告失败。

马六甲自马国独立以来一直由巫统领导的国阵执政，直到2018年5月希盟在全国大选胜出，并拿下15席而执政马六甲。

去年2月底喜来登事件后，国盟推翻希盟州政府而夺得州政权。可是，今年10月4日，国盟阵营四名州议员叛变，不再支持州政府，甲州元首次日宣布解散州议会，并在60天内举行州选举。

马六甲这次共有112名候选人，是历来候选人最多与竞争最激烈的州选举。各党都将此次选举当成大选前哨战而全力以赴，令选情大热。

这也是马国在冠病疫情期间举行的第二场州选举。当局吸取去年9月沙巴州选举引发严重冠病疫情的前车之鉴，这次制定了严格的防疫标准作业程序。马六甲这次选举过程及之后是否加剧疫情，将直接影响接下来将举行的砂拉越州选举及明年7月以后的全国大选。