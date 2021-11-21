凯利：冠病重症者数据显示 科兴疫苗效力减弱比辉瑞阿斯利康快

（吉隆坡讯）马来西亚卫生部长凯利说，冠病重症患者的数据显示，如果与辉瑞或阿斯利康疫苗相比，科兴疫苗在减少病发和住院方面的有效性更快减弱。

他说：“为什么科兴加强针的施打间隔期（三个月）比辉瑞或阿斯利康（六个月）来得短？尽管科兴疫苗是有效的，不过证据表明它的效力减弱得更快。”

《星洲日报》报道，根据凯利昨日发布的图表，第35个至第45个流行病学周期间，住进雪州双溪毛糯医院的第四和第五阶段重症患者中，接种完整疫苗者以科兴疫苗居多，接下来是辉瑞和阿斯利康。

图表显示，在1295名完成疫苗接种的重症患者中，1055人（81.47%）是接种科兴疫苗、175人（13.51%）是接种辉瑞疫苗及65人（5.02%）是接种阿斯利康疫苗。

为此，凯利鼓励民众尽快施打加强针。他说，如今大多数新增病例都是来自密切接触者，如家人和朋友。

马国昨日新增5859起病例，连续两天呈下降趋势。

根据全国基本传染数（Ro/Rt），自本月11日破1.0以来，马国连续九天维持在1.0以上，其中纳闽以1.13居首，接下来是布城1.12、吉隆坡1.09、雪兰莪1.07及柔佛1.03。这意味着社区传染情况失控，有越来越多人受感染。多名公共卫生专家预测，马国年底将迎来另一波疫情高峰，并提醒政府和人民为此做好准备。