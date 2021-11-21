菲正副总统大选提名转折连连 凸显杜特尔特父女关系不佳

菲律宾第一家庭近日围绕正副总统大选提名上演转折连连的政治戏码，再度揭露了总统杜特尔特与女儿莎拉之间长期不和。

《海峡时报》的分析报道指出，43岁的莎拉日前提交参加2022年副总统选举的表格，令人大感意外，因为她人气最旺，各方原以为她会竞选总统。杜特尔特也以为女儿会寻求继承他的衣钵，所以当她宣布加入前总统阿罗约的政党，并同意成为小马可斯的竞选副手时，杜特尔特大为光火。