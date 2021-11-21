菲正副总统大选提名转折连连 凸显杜特尔特父女关系不佳 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月21日 5:00 AM 强悍自负的杜特尔特（左）与同样性格倔强的莎拉（右二）一向合不来。对于父女关系，两位当事人几乎从来不提，仅坦言彼此政见相左。（路透社档案照） 字体大小: 小 中 大 菲律宾第一家庭近日围绕正副总统大选提名上演转折连连的政治戏码，再度揭露了总统杜特尔特与女儿莎拉之间长期不和。《海峡时报》的分析报道指出，43岁的莎拉日前提交参加2022年副总统选举的表格，令人大感意外，因为她人气最旺，各方原以为她会竞选总统。杜特尔特也以为女儿会寻求继承他的衣钵，所以当她宣布加入前总统阿罗约的政党，并同意成为小马可斯的竞选副手时，杜特尔特大为光火。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 杜特尔特 总统选举 莎拉 国阵胜选纳吉声望大振 依斯迈地位受威胁 凯利：冠病重症者数据显示 科兴疫苗效力减弱比辉瑞阿斯利康快