传甲州巫统主席要争位 国阵苏莱曼昨天凌晨匆匆宣誓任甲首长

消息指甲州巫统主席阿都拉勿夫当选丹绒比达拉区州议员后，苏莱曼便在昨日凌晨宣誓就任甲州首长。马媒指阿都拉勿夫曾试图说服依斯迈沙比里、阿末扎希及纳吉等巫统领袖，但他们坚持遵守苏莱曼出任首长的竞选宣言。

（马六甲综合讯）巫统领导的国阵在马六甲拿下三分二议席而顺利执政后，随即传出马六甲首长职位出现争议。选举委员会前天深夜公布成绩后数小时，国阵的首长人选苏莱曼就在昨天凌晨1时匆匆宣誓就职。当时盛传甲州巫统主席阿都拉勿夫也要争首长之位，但阿都拉勿夫否认。

英文《星报》引述消息指出，阿都拉勿夫曾试图说服首相及巫统副主席依斯迈沙比里、巫统主席阿末扎希，以及国阵顾问与前首相纳吉等巫统领袖，但这些领袖坚持，国阵不能背弃选择苏莱曼出任首长的竞选宣言。

消息说，阿都拉勿夫出乎意料的以364张多数票惊险当选丹绒比达拉区州议员后，苏莱曼连忙于星期日凌晨在甲州元首莫哈末阿里的办公室宣誓就任的仪式。阿都拉勿夫当时并未出席苏莱曼的宣誓就职仪式。

称无意动摇新政府 甲巫统主席拒绝评论

阿都拉勿夫告诉《星报》，他没有出席苏莱曼宣誓仪式的原因应该由巫统对外说明。阿都拉勿夫拒绝评论有关首长职位的任何说法，只表明自己无意动摇新政府。

新首长苏莱曼昨天谈到连夜宣誓时说，他周二开始必须出席州务大臣与州首长会议，接下来还有马来统治者会议，因此只能选在凌晨宣誓。“周一也有很多事项需要与甲州元首莫哈末阿里讨论，时间紧凑。”

四名国盟甲州议员10月4日宣布撤回对甲州国盟首长苏莱曼的支持后，甲州元首莫哈末阿里次日同意解散州议会并举行选举。选委会过后宣布，甲州选举在11月8日提名，11月20日投票。

经过12天竞选期后，国阵在28个州议席中拿下21席，大胜对手希盟和国盟，成功以三分二优势执政甲州。据选委会，这次州选共有47万6037名符合资格的选民，但投票率仅有65.85%，比2018年全国大选的84.7%投票率低了许多。

分析员：巫统乘胜追击 将促成大选提早举行

马国政坛与分析员都认为，巫统接下来将乘胜追击促成大选提早举行。巫统署理主席莫哈末哈山昨天在记者会说，国阵在马六甲大胜后，必须趁着此时人气高涨而尽快敲定第15届全国大选。

莫哈末哈山说：“我周六晚间告诉首相依斯迈沙比里，我们必须考虑尽快举行全国大选。但无论喜不喜欢，我们也只能等到（明年）7月，因为（政府与希盟9月13日签署的“政治转型与稳定谅解备忘录”）协议有效期到明年7月。”根据协议，双方同意明年7月之前不举行大选。

相对于国阵在马六甲大胜，希盟此次则遭遇重挫，议席从原本的15个锐减至五个。人民公正党此次竞选的11席全军覆没。这使得希盟内部再次出现要求希盟及公正党主席安华退位让贤的声音。

民主行动党彭亨州秘书及美律区州议员李政贤昨天率先在面簿向安华开炮，促请安华交出领导棒子。“先把重点说在前头：我希望安华交出领导棒子，退居幕后，辅佐新一代接班人再创高峰。”他说，如果安华拒绝引退而使希盟无法整顿，民行党领导层就应考虑退出希盟。