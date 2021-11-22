财政部：泰经济增长或达1.2% 比早前预测1%略高

（曼谷彭博电）泰国财政部预测，随着旅游业重新启动，泰国今年的经济增长可能将达1.2%，比早前预测的1%略高。

明年经济增长或达4.5%

财长阿空表示，泰国本月开始允许数十个国家和地区已完成冠病疫苗接种的旅客免检入境，大大振兴了第四季度的经济活动，因此政府预料下来泰国的经济复苏会加快步伐，明年的经济增长可能多达4.5%，高于原先预测的4%。

财政部的预测与泰国经济与社会发展委员会的预测不谋而合，但泰国央行却认为，该国2021年的经济增长可能只有0.7%，2022年则只达3.9%。

旅游业是泰国经济主要支柱之一，在冠病疫情来袭前的2019年，泰国吸引的外国游客人数达4000万人次，旅游收益占国内生产总值的12%。不过，冠病疫情摧垮旅游业，导致泰国经济在2020年萎缩6.1%。

泰国在暴发最新一波疫情后，再次收紧防疫管制措施，如今感染率和住院率稳步下降，每日平均新增病例已从顶峰期的2万多起下跌至6600起，疫苗接种率也持续上涨，至今已有54%的人口完成疫苗接种，政府于是在11月1日重开边境。

阿空说，泰国将继续保持宽松货币及低利率政策，以支持经济复苏。他补充道，鉴于全球经济2022年预计会有所复苏及对疫情的控制力度加大，政府下来会采取一系列措施支持增长，包括刺激消费、出口、私人投资、公共支出和企业复苏措施。

泰国当局计划在12月份允许更多国家和地区已完成接种的旅客免检入境，同时也正在考虑在疫情进一步放缓后，加快允许酒吧和夜店重新开放，以刺激旅游业复苏。