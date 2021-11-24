7月逐步开放后疫情未加剧 泰国拟下月让更多国家游客入境后免隔离

（曼谷综合电）泰国政府今年7月开始逐步开放边境后，入境的外国旅客已逐渐增加。入境人次还是远不如疫情前的情况，但并未加剧当地冠病疫情。政府因此准备下个月让更多国家游客入境后免隔离，希望进一步促进旅游业。

泰国旅游部周二发布信息透露，泰国今年10月迎来2万零272名外国游客人次，去年10月只有1201人。泰国今年1月至10月共有10万6117名外国游客人次到访，这比去年暴发冠病疫情前的670万人次少得多。

如今泰国逐步开放边境，当局预估今年入境的外国游客约有20万人次，明年预计有500万人次。相比之下，泰国2019年共有约3980万外国游客入境人次，创下新高。他们的总消费额约1.91万亿泰铢（约787亿新元）。但去年旅游收入暴跌82%，经济损失约500亿美元（约683亿新元）。

旅游业是泰国经济命脉，占经济总量约两成。泰国去年初暴发冠病疫情后，国际旅客绝迹，旅游和相关行业一片死寂。当局今年7月陆续开放完成接种的外国游客进入普吉岛和苏梅岛后，情况才逐渐改善。

普吉岛是泰国旅游重镇，2019年入境的外国游客中，四分一或约989万人次曾到访普吉岛。普吉岛开放外国游客入境的首三个月，吸引超过4万2000名外国游客入岛，创造经济收益逾20亿泰铢，但冠病疫情并未明显加剧。这让当局大受鼓舞。

首相巴育10月21日宣布，46个国家及地区已完成接种的游客11月1日起可以入境后免隔离。这些游客只要出示证明没有感染冠病的文件，入境后就不必隔离但须接受冠病检测。

当局计划在12月份允许更多国家和地区已完成接种的旅客免检入境，同时进一步开放经济，其中可能解除的防疫措施包括酒廊和餐馆的禁酒令。业内人士认为，一旦解除禁酒令，前来泰国的游客人数将会增加。

增订3000万剂辉瑞疫苗 预计明年第一季度收货

泰国开放边境速度虽然迅猛，但并未忽略疫苗接种事务。泰国政府发言人塔纳空说，政府周二增订3000万剂辉瑞疫苗，预计明年第一季度将能收货。

冠病疫情方面，据泰国卫生部通报，当地周二新增5126起冠病确诊病例，这是6月30日以来的最低数字。当地累计病例有207万6135起。死亡病例则增加53起，累计2万零489起。