被控挪用SRC资金下月下判 纳吉申请展延被上诉庭驳回 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月25日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 马来西亚前首相纳吉要求上诉庭展延其SRC国际公司上诉案的下判日，但申请被上诉庭驳回。赴新探女儿回国须隔离纳吉：盼展延下判日期上诉庭前天择定12月8日就纳吉被控挪用一马公司前子公司SRC国际公司4200万令吉（约1360万新元）资金的上诉做出裁决，但纳吉基于将要到新加坡探望刚生产的女儿，加上从新加坡返国后须隔离七天，当天下午透过代表律师致函上诉庭，要求将下判日展延到12月13至17日之间，或任何适当的日期。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 纳吉 一马公司 SRC案上诉 专家：虽逾95%成年人口已接种 冠病变种传染性更强 马国疫情或以“U”型曲线反弹 避免长假后暴发新一波疫情 印尼圣诞元旦期间 数百万公务员及企业员工不准请假