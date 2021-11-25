被控挪用SRC资金下月下判 纳吉申请展延被上诉庭驳回

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月25日 5:00 AM

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马来西亚前首相纳吉要求上诉庭展延其SRC国际公司上诉案的下判日，但申请被上诉庭驳回。

赴新探女儿回国须隔离
纳吉：盼展延下判日期

上诉庭前天择定12月8日就纳吉被控挪用一马公司前子公司SRC国际公司4200万令吉（约1360万新元）资金的上诉做出裁决，但纳吉基于将要到新加坡探望刚生产的女儿，加上从新加坡返国后须隔离七天，当天下午透过代表律师致函上诉庭，要求将下判日展延到12月13至17日之间，或任何适当的日期。

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