被控挪用SRC资金下月下判 纳吉申请展延被上诉庭驳回

马来西亚前首相纳吉要求上诉庭展延其SRC国际公司上诉案的下判日，但申请被上诉庭驳回。

赴新探女儿回国须隔离

纳吉：盼展延下判日期

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上诉庭前天择定12月8日就纳吉被控挪用一马公司前子公司SRC国际公司4200万令吉（约1360万新元）资金的上诉做出裁决，但纳吉基于将要到新加坡探望刚生产的女儿，加上从新加坡返国后须隔离七天，当天下午透过代表律师致函上诉庭，要求将下判日展延到12月13至17日之间，或任何适当的日期。