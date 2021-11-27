反恐机构：实际金额或比报告更高 印尼回祈团善于筹款金源充裕

印尼反恐特遣部队透露，境内最暴力恐怖组织回祈团每年有能力筹集数百亿印尼盾（数百万新元）来资助活动。它与旗下集资机构拥有断开连接的系统，使得它们没有正式财务交易记录，当局是在回祈团的财务报表中发现这些隐藏资金。

（雅加达综合电）印度尼西亚反恐机构披露，境内最暴力恐怖组织回教祈祷团的金源非常充裕，每年筹集的资金非常可观。

印尼全国警察反恐特遣部队（Densus 88）官员阿斯温周四（11月25日）在新闻发布会上透露，当局对回祈团（Jemaah Islamiyah）旗下筹集资金的机构展开调查后发现，这个恐怖组织每年筹集了数百亿印尼盾来资助它的活动。

单是旗下一子公司一年可进账多达143万新元

调查显示，单是回祈团集资机构之一Syam Organizer旗下的一家子公司Syam Amal Abadi，一年就可进账多达150亿印尼盾（约143万新元）。

根据阿斯温，回祈团与旗下集资机构拥有断开连接的系统，使得该组织与这些机构之间没有任何正式的财务交易记录，但反恐特遣部队还是从回祈团的财务报表中发现了一些这类隐藏的资金。阿斯温说：“实际的资金额可能比调查报告显示出的还要夸张。”

反恐特遣部队日前在突击Syam Organizer总部时，搜获了近10亿印尼盾的现金，并逮捕了该机构的10名成员。

当局也逮捕了回祈团另一集资机构BM ABA的14名成员，并且从落网者口中得知更多名字，下来将进一步调查这些人与回祈团的关系。

阿斯温说：“这些资金是恐怖组织的血与命，关乎他们的生死。这不仅仅在这里是这样，在世界其他地方的恐怖组织也一样，可以从任何地方获得资金，因为如果没有资金，恐怖活动就不会存在。”

回祈团前成员：全国各地放置假捐款箱骗取资金

回祈团一名前成员曾披露，印尼许多极端武装组织假借募集善款名义，在全国各地放置假捐款箱，利用民众的善心骗取资金。

另一名成员去年被逮捕后也招认，回祈团在全国各地放了超过2万个捐款箱。

本月较早前，印尼回教徒的最高管理机构“回教传教士理事会”一名高级传教士涉嫌为回祈团筹款而被捕。该传教士阿末再因设立一个慈善组织进行筹款，然后将筹到的钱部分用于教育与社会活动，另一部分却用于支援回祈团。

回祈团是美国九一一恐怖袭击事件主谋组织卡伊达在东南亚的附属组织，曾在印尼干下一系列大规模恐怖袭击案，包括2002年在峇厘岛以汽车炸弹袭击两家夜店，导致202人死亡；2009年，再以炸弹袭击雅加达市内的丽思卡尔顿酒店和万豪酒店，造成至少九人丧命，近50人受伤。回祈团干下峇厘岛恐怖袭击后，引发当局强力取缔而几乎被瓦解，但该组织如今已卷土重来，动向再度引起关注。

印尼反恐机构刚在几天前警告，回祈团改变策略，转而渗入主流宗教团体、政府机构及国家政治，更大范围地播撒激进主义，以实现建立回教国的终极目标。