菲允许157国家地区已接种者12月1日起检测呈阴入境免隔离

（马尼拉法新电）菲律宾为抵御冠病而关闭边境长达20个月后，决定在下周重开国门，允许疫情风险较低地区已完成疫苗接种的旅客入境。不过，由于出现了新型病毒株，当局将先试行新计划两周以观察情况。

根据新规定，157个国家与地区已完成疫苗接种的居民从下周三（12月1日）起，只要在入境菲律宾之前两周内没有到过冠病感染率高的国家与地区，且登机前的冠病检测呈阴性，入境后就不用隔离。

菲律宾总统发言人诺格拉雷斯昨天（11月26日）在记者会上说，随着菲律宾的冠病感染率大幅下降，加上全国疫苗接种率持续上升，政府决定在12月1日重开国界，以让饱受疫情冲击的旅游业和经济尽快复苏。“这是刺激我们经济回弹的大好机会。”

这157个上榜国家与地区包括菲律宾的传统主要客源美国、韩国、日本、澳大利亚、加拿大、英国和德国，新加坡也在其中，但菲律宾近年增长最快的旅游市场中国大陆、台湾和印度却不在名单上。

旅游业是菲律宾的主要经济支柱之一，在冠病来袭之前的2019年，它接待超过800万人次的外国旅客，旅游收益占国内生产总值近13%。

然而，自去年3月关闭边界后，入境菲律宾的外国人数就直线下降，去年仅148万人次，较2019年锐减了82%，旅游收益仅占国内生产总值5.4%。