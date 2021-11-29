传蔬菜价格暴涨200% 马国贸消部将多管齐下稳定物价

马国贸消部已拟定提供财政援助的政策，在生产商和批发商阶段吸纳上涨成本，并通过机制稳定必需品价格，以及展开突检防商家牟利。

（吉隆坡综合讯）马来西亚物价高涨并传出蔬菜价格暴涨高达200%，国内贸易与消费事务部将通过特定机制，确保将基本必需品如面包、蔬菜、鸡蛋、肉鸡、食油的价格稳定下来，并展开全国突击行动，防止商家牟利。

《星洲日报》报道，贸消部长亚历山大前晚接受马新社时政节目的访问时说，该部已与农业及食物工业部、财政部及利益相关者讨论商品如蔬菜、鸡肉和鸡蛋的价格，且已拟定提供财政援助的政策，在生产商和批发商阶段吸纳上涨成本。

他说，政府将为农民提供财务援助，以减轻运营成本负担，从而降低商品价格。

突检全国农产品分销网 索取货物涨价相关资料

首相依斯迈沙比里早前说，政府将拨款2亿6200万令吉（约8500万新元），协助农民负担肥料和农药价格上涨问题，其中包括零利息农产品贷款、六个月延缓贷款、津贴补助和稻米津贴。

贸消部副部长鲁索说，该部执法人员前天在全国所有农产品分销网包括供应商、批发商及零售商展开检查，迄今已发出约100张通知，以索取货物涨价相关资料，防止谋取暴利。

在槟城，当局展开了4万7578项调查，其中373项涉及违反2011年价格控制及反暴利法令，开出总额4万6850令吉罚单。

针对槟州威北甲抛峇底某餐厅对1人份的咸鱼芥兰要价18令吉引起热议，槟贸消局促事主挺身而出，提供更详细资料。

据马国媒体报道，因全球物价高涨及囤积居奇的商业投机，加上马币兑换美元币值下跌，商家被迫调涨物价，而一些商家为了弥补去年因冠病疫情实施行动管制令蒙受亏损，任意调涨价格。

雪州梳邦及沙亚南消费人协会主席雅谷乔治告诉《马来西亚前锋报》，由于薪水没有调整，使低收入群体必须面对沉重的生活压力。政府必须成立一个特别工作队来管制物价，帮助民众度过艰难处境。他说，要应对通货膨胀问题，最低月薪必须调整至2700令吉，而不是现今的1200令吉。

吉隆坡消费者安全协会主席弗兹认为，消费者应揭发商家不合理调高价格的行为，让有关当局展开调查，以遏制奸商牟利。

在野民行党秘书长及槟城峇眼区国会议员林冠英发文告说：“马来西亚人从未见过鸡蛋、鸡肉、面包、蔬菜甚至冰块等日用品的价格，飙至如此之高，甚至飙升到记忆中的最高水平，远远高于希盟执政时的水平，这严重削弱了人民的购买力。”

昨天，诚信党动员支持者在全马14个地点包括吉隆坡SOGO购物广场附近进行快闪活动，以抗议物价高涨。

该党青年团团长聂阿都拉萨说，他们因生活费高涨被迫走上街头抗议。“虽然冠病病例仍然高企，我们应该避免群聚，但我们还是在全国各地举行快闪活动。”

金马仑菜农公会吁当局正视业者工人短缺问题

此外，金马仑菜农公会总务蔡依锰呼吁政府正视业者面对工人短缺问题，他说，当地2000名菜农严重缺乏人手，即使业者将月薪提高30%至1800令吉，仍然难以聘请劳工。

他说，政府自2018年起冻结聘请外劳以来，种植业和建筑业也面对人手短缺问题，如今经济解封复业后，各行业竞相抬高薪资争聘外劳。