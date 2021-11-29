中老铁路预计本周五通车 专家质疑老挝是否真能获益

（曼谷法新电）花费五年建造的中老铁路终于将在12月通车，这为老挝带来了振兴经济的希望，但也有专家质疑这项耗资60亿美元（约82亿新元）的工程是否真能给老挝带来好处。

沿途穿过75隧道167桥梁并在10客运站停靠

拥有720万人口的老挝，基础设施薄弱，长久以来仅有总长4公里的铁路。但日后该国将会有时速高达每小时160公里的弹头列车沿着新铁路穿行，沿途会穿过75条隧道和167座桥梁，并在10个客运站停靠。

中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目。这条铁路全长1000多公里，北起中国云南省昆明市，南至老挝首都万象。其中，老挝段北起老中边境口岸磨丁（Boten），南至万象，全长400多公里，预计在12月3日正式通车。

在冠病疫情打击下挣扎求存的草莓农阿努蓬希望，新铁路开通后能让他的农场生意重返正轨。他的农场通常每年生产多达两公吨的草莓，但疫情来袭严重影响了2021年的收成。

阿努蓬一直以来只能通过公路将草莓运送到万象，每次要花费三到四个小时。他希望新铁路能够将运送时间缩短一半，同时带来更多想要在星空下露营及采摘草莓的游客。他说：“未来前来农场的外国游客可能会多达数万人。”

老挝旅游业遭疫情重挫，昔日熙熙攘攘的“小桂林”万荣如今门可罗雀。万荣一家酒店经理塔里提希望新铁路以及减少的旅行时间能够为旅游业打一剂强心针。

塔里提说：“乘坐火车沿途，人们会看到壮丽的山景，会穿过桥梁和隧道，这无疑会是一段美妙的旅程。”

分析：私营部门未必已准备好利用这交通系统

然而，一些观察人士却对中老铁路的长期可行性表示担忧。澳大利亚国立大学讲师雷蒙说：“老挝的问题是，私营部门是否已准备好利用这个交通系统。”

老挝三分之二人口生活在农村，最低工资约为每月116美元，然而单是万象到磨丁的火车票价就要13.30美元，根本不是一般民众负担得起的。

雷蒙说：“当你看到这条超现代铁路和它所经过的乡村并列时，那非常鲜明的对比让人不禁想问，老挝人们是否真会成为受益者？”

为建造中老铁路，政府迫使约4400名农民和村民交出土地所有权。当地维权组织的报告指出，有许多人得等待好长一段时间才获得赔偿，一些人获得的赔偿金额也不足。

一名议员维莱去年6月在国会上说：“赔偿金额那么低，你们却要求村民搬迁，这样一来，他们又如何有能力购买新土地？”