双管齐下应对奥密克戎威胁 菲加速疫苗接种重开国门计划喊停

菲律宾原本计划明天重开国界，允许157个风险较低国家与地区已完成接种旅客入境。如今奥密克戎毒株来势汹汹，当局被迫喊停计划。同时，要在三天内，为900万名12岁以上的人接种疫苗。

（马尼拉综合电）为应对冠病新毒株奥密克戎，菲律宾双管齐下，对外收紧入境管制，包括重开国门计划紧急刹车，对内全力加速接种疫苗。

菲律宾为抵御冠病已关闭边境长达20个月，随着该国冠病感染率近期大幅下降，加上疫苗接种率持续上升，政府上周五宣布在12月1日重开国界，允许157个疫情风险较低国家与地区已完成疫苗接种的旅客，只要在入境之前两周内没到过冠病感染率高的国家与地区，且登机前的检测呈阴，入境后就不用隔离。然而，如今奥密克戎毒株来势汹汹，当局被迫喊停这项计划，继续封关。

菲律宾移民局局长莫特伦周一宣布：“鉴于奥密克戎毒株引起全球关注，跨机构疫情特别应对小组认为有必要暂停让外国游客入境。”

截至周一，菲律宾并未发现奥密克戎确诊病例。比起先前同被世卫组织列为“值得全球关注变异毒株”的阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔，奥密克戎似乎势头更猛、威力更强，目前正快速向全球传播。

菲律宾为阻挡奥密克戎入侵，已在上周禁止来自南非、博茨瓦纳、津巴布韦、纳米比亚、莱索托、斯威士兰和莫桑比克这七个非洲国家的旅客入境，周末则又在“红色名单”上加入七个欧洲国家，包括奥地利、捷克、匈牙利、荷兰、瑞士、比利时和意大利。

除了加强边境管制严防病毒，菲律宾对内也加速全国各地的接种疫苗。当局周一开展雄心勃勃的计划，要在三天内为900万人接种疫苗，对象是12岁以上的人。这相等于一天为300万人接种，比本月日均接种82万9000剂次高出近三倍，因此难度颇大。

当局指出，奥密克戎毒株的出现使大幅加速冠病疫苗接种运动显得更为重要。可是，要在这个幅员辽阔、不少人对接种疫苗仍犹豫不决或存疑的国家，要展开如此大规模的接种计划，须要克服众多后勤挑战；为此，菲政府调动安全部队，并动员16万名志愿者到全国1万1000个接种中心提供协助。

再订购2000万剂辉瑞疫苗作为追加剂及为孩童接种

论冠病确诊病例、死亡病例及经济损失，菲律宾是本区域受冲击最严重的国家之一，但其疫苗接种速度却落在众多邻国之后。全国1亿1000万人当中，完成疫苗接种者约3560万人或三分之一。政府的目标是在今年内使完成接种人口增至5400万，明年3月再增至7700万。

据菲国家抗疫政策工作组首席执行官加维斯透露，菲律宾向美国药商辉瑞再订购了2000万剂疫苗，准备在明年作为追加剂，以及为孩童接种。

菲律宾的冠病确诊病例近期大减，与9月平均日增1万8579起病例的高峰期相比，11月大幅减少至日增1679起病例，刚过去的周日新增838起，是自去年12月以来的单日最低。

奥密克戎打击旅游业

使经济复苏更为渺茫

原本旅游业者期待12月能重开国门，迎来外国游客，但奥密克戎毒株搅乱了重启计划，也使经济复苏更为渺茫。旅游业是菲律宾支柱产业，在疫情暴发前的2019年，访菲游客逾800万人次，为菲律宾贡献国内生产总值近13%。去年，菲律宾接待游客仅148万人次，较前一年锐减82%，旅游收益仅占国内生产总值5.4%。