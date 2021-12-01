对出现新毒株国家地区收紧边管 马国暂停冠病过渡至地方流行病阶段

由于受到奥密克戎毒株的威胁，马国暂停将冠病大流行过渡至地方性流行病阶段。同时，将对已通报奥密克戎扩散的国家和地区实施更严格的边境管控。

（吉隆坡综合讯）由于南非暴发新冠病变种毒株疫情，马来西亚政府宣布对所有出现该变种毒株扩散的国家和地区收紧边境管控，并暂停冠病大流行过渡至地方性流行病阶段，直到对该变种毒株有更深入的了解。

国防部高级部长希山慕丁昨日在主持冠病四方部长级第九次会议后发文告说，政府将对已通报新变种毒株奥密克戎（Omicron）扩散的国家实施更严格的边境管控，卫生部将在不久后发布详情。

他说，目前处于国家复苏计划第三和第四阶段州属的防疫标准作业程序保持不变。

他说：“至今，政府知道奥密克戎不仅在非洲大陆南部散播，同时也出现在数个国家和地区，包括意大利、丹麦、澳大利亚、英国、比利时和香港。”

他说，卫生部正在密切观察，以及获取有关该毒株潜伏期、症状和传染率的更详细资料。“我们也了解到奥密克戎的确更具风险，因为它可更轻易和迅速传播，但它仍可通过现有的化验室检测被发现。”

对于现有疫苗是否对该变种毒株有效，他说，全世界都在等待答案。他强调，马国至今没通报涉及奥密克戎的确诊病例。

上周五，卫生部长凯利宣布马国多管齐下防堵新变种毒株，即从本月27日起禁止国民赴南非、博茨瓦纳、斯威士兰、莱索托、莫桑比克、纳米比亚及津巴布韦。至于过去两周曾到这些国家的外籍人士则将暂时限制入境。

至于旅居南非、博茨瓦纳、斯威士兰、莱索托、莫桑比克、纳米比亚及津巴布韦的马国公民及永久居民从本月27日起获准回国，皆须强制隔离14天。

探讨将VTL扩大至第二通道

另一方面，新马陆路疫苗接种者旅游走廊（VTL）前天启动后进展顺利，柔州公共工程、交通及基设委员会主席（州内阁部长）索里汉对记者说，柔州政府为这项通关计划已做好万全准备，政府将探讨将此计划扩大至第二通道。

他说：“我们对整个通关安排感到满意，接下来我们将向联邦政府建议将它扩大至第二通道，以让更多的家庭得以团聚。”

柔州大臣哈斯尼说，大家看到新加坡政府确保马新边境重开的准备工作持续进行，并将在12月中可能对一般旅客开放，这对两国人民来说是一个好消息。“这一切显示两国近期内会加强边境重开事宜。”

柔州在野民行党士都兰区州议员曾笳恩对陆路VTL首日通关顺利感到高兴，他说，一旦疫情防控稳定，就可以开放包括以汽车为交通工具的VTL通道，慢慢恢复以往的“马新边城生态”。

《星洲日报》报道，陆路VTL昨日进入第二天，搭乘VTL巴士的乘客量并没有如预期般出现“满载”的情况，这显示大部分巴士班次仍有空位，并未坐满。

新山拉庆中央车站经理希米说，他相信有民众在购得车票后最终没有乘车，主要原因可能是没有进行冠病筛检或不符合其他通关条件等。

据汉达英达巴士公司（Causeway Link）售票网站显示，本周内从新加坡往新山的车票都已卖完，而从新山往新加坡的班次仍有座位。