凯利：暂停与奥密克戎疫情区开通旅游走廊 新马航空与陆路VTL收紧防疫管制

马国卫长凯利说，透过新马航空与陆路VTL入境马国的民众，必须在第三天与第七天做冠病检测，然后使用防疫手机应用MySejahtera向当局通报检测结果。

（布城综合讯）马来西亚政府宣布，为严防冠病变种毒株奥密克戎传入当地，所有出现这类病例国家原本准备与马国开通的“疫苗接种者旅游走廊”（VTL）都立即暂停。11月29日开始的新加坡与马国航空与陆路VTL，也必须收紧防疫管制。

卫生部长凯利昨天与卫生总监诺希山联合召开记者会时，凯利宣布上述消息。他说，透过新马航空与陆路VTL入境马国的民众，必须在第三天与第七天进行冠病检测，然后使用卫生部的防疫手机应用MySejahtera向当局通报检测结果。

换言之，新加坡与马国民众仍可以继续按之前的新马航空与陆路VTL条例入境马国，但必须根据规定向当局通报冠病检测结果。

凯利说，政府决定在掌握更多奥密克戎的信息前，暂停所有出现这类病例国家的VTL计划，以降低从境外输入这种病例的风险。他说，政府将不时根据风险评估决定是否恢复VTL。卫生部也将每日发布奥密克戎高风险国家名单。

暂禁八非洲国家及其他高风险国家公民入境

凯利昨天也宣布，除了之前宣布的博茨瓦纳、斯威士兰、莱索托、莫桑比克、纳米比亚、南非和津巴布韦，昨天再加上马拉威共八个非洲国家的公民，以及其他高风险国家公民，暂时都禁止入境马国。

凯利说，全球截至11月30日共有20个国家出现奥密克戎病例。但除了上述非洲八国，凯利并未明确宣布其他禁止入境国家名单。

他说，目前的自动通关闸系统也将暂时关闭，因为使用这个系统入境后，政府无法追踪入境者入境前14天是否到过上述国家。

他表示，过去14天内曾到过这些国家的外国人，也禁止通过浮罗交怡的旅游泡泡计划到马国旅行。曾在过去14天到这些非洲国家的马国公民及永久居民继续可以入境马国，但入境后必须在政府指定的隔离中心隔离14天。

媒体过后询问凯利，英国、澳大利亚、荷兰、比利时与德国等五国之前都出现奥密克戎病例，当局是否也禁止这五国公民入境。凯利表示，卫生部将先对这些国家进行风险评估，然后才决定是否将它们列入禁止入境国家名单。

马卫生部：高风险群不应这时出国

凯利表示，国家检测策略将根据奥密克戎等各种最新情况而更新，例如昨天就增加新马VTL入境者须在入境后第三与第七天检测并呈报。

凯利昨天也说，奥密克戎变种毒株的传播速度比之前其他冠病变种毒株变异更快，也正陆续入侵多个国家。卫生部因此劝告年长者以及合并症患者等冠病高风险群别在这时候出国。“卫生部极力劝告乐龄者及合并症患者取消出国行程，也避免前往人群密集的地方。”

马国主管防疫事务的国防部高级部长希山慕丁前天在记者会宣布，四名相关部长组成的“内阁部长级冠病会议”讨论后，决定对出现奥密克戎变种毒株的国家及地区收紧入境措施。