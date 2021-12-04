确诊日期比南非通报世界首例还早 马国出现首起奥密克戎输入病例

这名19岁南非籍女学生是在11月19日从南非经新加坡转机返回马国，20日确诊。世卫组织把奥密克戎列为“须关切变种毒株”后，马国当局对11月11日至28日期间在吉隆坡国际机场验出的确诊病例样本进行基因分析，并在前天确定其中一人感染了奥密克戎。

（吉隆坡／悉尼综合讯）马来西亚昨天（12月3日）通报出现首起奥密克戎确诊病例，患者是一名19岁南非籍女学生，在霹雳州怡保一所私立大学念书。她染病的日期其实比世界卫生组织通报全球出现首起奥密克戎病例还要早，这令人担心这个冠病新型变异毒株已进入马国社区。

这名女生今年9月到南非探亲，11月19日在新加坡转机返回马国，20日确诊感染冠病。26日，世卫组织正式把奥密克戎列为“须关切变种毒株”后，马国当局对11月11日至28日期间在吉隆坡国际机场验出的确诊病例样本进行基因分析，并在前天确定其中一人感染了奥密克戎。

换言之，马国早在11月20日就出现奥密克戎病例，比南非24日向世卫通报全球首例还要早。

据马国媒体报道，这名南非女生目前已痊愈，在11月29日结束隔离。

由于这起病例是在世卫发出警报之前就出现，因此这意味这个新毒株极可能已在马国社区传播。对此，卫生部长凯利促请民众不必惊慌，因为现有的防疫措施及标准作业程序完善，民众只须严格遵守，并且接种冠病疫苗及加强剂，就可防止病毒扩散。

凯利昨天在记者会上说，这名南非女生已接种两剂辉瑞冠病疫苗，确诊前后都没有出现症状。

她上个月入境马国后，在吉隆坡国际机场接受定量反转录聚合酶链式反应（RT-PCR）呈阳后，便乘大学安排的巴士返回怡保，并单独隔离。当局前天确定她感染奥密克戎后，再次传召她和八名密切接触者，包括当时载送她的司机及同车乘客接受检测，检测结果皆呈阴性。

不影响新马VTL安排

尽管如此，凯利说，为了防堵奥密克戎，今后所有从吉隆坡国际机场入境的高风险区旅客都须在隔离期间戴数码追踪器。

在马国通报出现首起奥密克戎病例的前一天，新加坡也首次通报有奥密克戎病例入境。

凯利说，虽然现在新马两国都出现了奥密克戎病例，但不会影响双方之间刚开通不久的航空及陆路疫苗接种者旅游走廊（VTL）。

他还说，他已和新加坡卫生部长王乙康讨论此事，双方同意继续VTL计划，并且每天沟通及汇报疫情最新进展。

澳洲出现首起本土感染 韩国担心暴发感染群

全球至今已有超过30个国家和地区出现奥密克戎病例，其中亚太区越来越多地方都首次证实有这类病例。

澳大利亚昨天也报告出现了首起本土奥密克戎病例。由于在新南威尔士州的这名患者近期不曾出国，因此当局认为奥密克戎毒株已进入社区。

在韩国，奥密克戎病例增至六起，另有七起疑似病例，加上密切接触者超过540人，当局担心会暴发感染群。

世界卫生组织提醒亚太国家，应提升医疗保健能力，并尽快为人民完成疫苗接种，为奥密克戎病毒可能导致病例激增做好准备。