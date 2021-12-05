新马VTL不受奥密克戎影响 柔南商家松口气

（新山／吉隆坡综合讯）马来西亚出现首起奥密克戎病例后，卫生部长凯利保证新马疫苗接种者旅游走廊不会因此喊停，令柔佛州商家松了一口气，认为这避免了州内经济再受重创。

柔南中小型企业公会顾问郑己胜受访时指出，上个月29日新马陆路疫苗接种者旅游走廊（VTL）开通后，柔州经济开始看到复苏的曙光，此时各行各业都经不起再一次的边境封锁。

他说，尽管新马两国都出现奥密克戎病例，但没有引发感染群，加上陆路VTL在防疫方面有严格规定，因此，当局没有轻言中止计划是明智之举。“陆路VTL开通不久，所有人都应竭尽所能确保它成功，这不仅是为了提振经济，也是为了让很多滞留新加坡的马国人能回国和家人团聚。”

柔佛马来非政府组织联盟理事会主席再尼也说，政府保证不关闭新马边境令人欣慰。“政府须采取其他更好的措施来应对奥密克戎变异毒株，而不是再次封城锁国。马国疫情大幅好转后，柔佛经济已见起色，加上陆路VTL开通，相信会进一步刺激州内经济。”

马国周五通报出现了首起奥密克戎确诊病例，患者是一名19岁的南非籍女学生，在霹雳州怡保的一所私立大学念书。凯利昨天指出，卫生部持续追查与她密切接触者，至今没发现有人被传染。

霹雳州务大臣沙拉尼则说，卫生部多次检测后证实没有人被传染，说明奥密克戎在霹雳“已不是问题”。

马单日新增4896起确诊病例

马国疫情方面，昨天（12月4日）新增4896起确诊病例，累计265万4474起。周五通报17起死亡病例，是今年5月10日以来，单日死亡人数最少的一天；累计死例3万零538起。