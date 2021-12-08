卫长凯利：严防奥密克戎 从VTL及浮罗交怡入境马国须检测六天

马国卫长凯利宣布，今日起分别通过新马VTL和旅游泡泡入境马国和浮罗交怡旅客，必须连续六天做检测，所有筛检结果都必须在手机应用MySejahtera报备。

（吉隆坡综合讯）马来西亚卫生部长凯利宣布，为了严防冠病新变种病毒奥密克戎，政府决定从周三起加强入境口岸的防疫措施，即所有通过浮罗交怡国际旅游泡泡和一站式短期商务旅客入境后，必须连续六天进行检测。

目前，马国只与新加坡展开航空和陆路疫苗接种者旅游走廊（VTL）计划，而不论是通过陆路或航空VTL入境都必须连续六天检测。

凯利昨日下午发文告说，截至周一，全世界有43个国家通报出现奥密克戎（Omicron）变种病毒，为了严防新病毒进入马国，卫生部必须加强现有入境旅客的防控措施。

他说，通过上述方式入境的旅客必须是已经完成冠病疫苗接种。“他们必须在出发两天前进行定量反转录聚合酶链式反应（RT-PCR）检测，取代之前出发72小时前筛检的规定。他们在抵境第二天、第四天和第六天需要自己进行快速抗原检测试剂盒（RTK-Ag）测试。

“至于抵境第三天和第五天则须要找专业人士，进行快速抗原检测试剂盒（RTK-Ag）测试。所有筛检结果都必须在手机应用MySejahtera报备。”

凯利也说，来自暂时限制入境马国的国家，以及已通报奥密克戎病例国家的旅客，入境马国须强制隔离，且佩戴数码追踪设备。

他说，暂时限制入境马国的国家是南非、博茨瓦纳、伊斯瓦蒂尼、莱索托、莫桑比克、纳米比亚、津巴布韦和马拉维。

至于通报奥密克戎变种病毒在社区传播的国家则是英国、美国、澳大利亚、法国和挪威。

他说，来自限制入境的国家的马国公民和持有长期访问通行证者，须在前往马国前的两天内进行PCR检测，且在强制隔离期间佩戴数码追踪设备。

他表示，无论疫苗接种情况如何，来自这些国家的人士都必须在隔离中心进行14天的强制隔离；而抵境时和隔离期间的隔离和检测程序都根据现有的程序。

此外，通报奥密克戎变种病毒在社区传播的国家，公民与非公民旅客则须在前往马国前的两天内进行PCR检测，并在强制隔离期间佩戴数码追踪设备。

至于他们的隔离期，则取决于疫苗接种状态。

依斯迈月底正式访泰 将讨论马泰VTL事宜

另一方面，外交部长赛富丁说，首相依斯迈沙比里将于本月29日至30日正式访问泰国。

针对马国是否已同意和泰国就泰南边境开放允许旅客通关一事。他表示，马国除了与新加坡和印度尼西亚展开VTL之外，也与泰国及其他国家开展VTL的磋商。马国政府希望在与泰国的VTL商讨事宜，多少能取得一些进展。

据报道，马国和印尼希望能尽快在明年初落实VTL计划。在初步阶段，这个旅游走廊将通过航空连接吉隆坡和雅加达，以及吉隆坡和峇厘岛航线。马国政府也正与文莱讨论旅游走廊计划。