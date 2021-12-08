分析员：筹谋彻底瓦解民盟 缅甸军方高压策略 或促成比翁山更强反对势力

（曼谷法新电）对于缅甸原民盟政府领导人翁山淑枝被判入狱，分析员指出，缅甸军政府想通过终结翁山和民盟的政治生命来平息反政府运动，可是反对军人的势力其实已超越翁山当年领导的民主运动，汇聚成一股更有决心要终结军人统治的力量。

缅甸军方今年2月1日发动政变推翻民盟民选政府，罢黜并逮捕前民盟政府实质领导人翁山和总统温敏等人。他们两人前天被法庭裁定煽动叛乱及违反防疫规定罪名成立，各判处监禁四年。之后，当局又宣布，军政府领导人敏昂莱决定将两人刑期减至两年。

翁山多项涉贪罪名 每项都可能判监15年

独立分析员索敏昂说：“这些都是轻罪，军方原本可以网开一面，但却选择不这么做。军方看来是要给它的高压策略的力度翻倍加码。”

翁山还面对其他多项提控，这些案件都将在军方控制的法庭闭门审理。其中包括多项贪腐罪名，每项罪名都可能让翁山入狱15年。消息人士说，下一个审判预计在12月14日，控状指翁山涉嫌在去年大选期间违反防疫规定。

军政府任命的法官10月开始也对民盟其他高级领袖判处重刑。翁山的亲信、79岁的民盟发言人温田因叛国罪被判入狱20年。68岁的克伦邦首长及民盟中央执行委员南钦赫特维敏因四项贪腐罪判刑75年。

曾派驻缅甸的独立分析家马迪森说：“这些看起来就像完结篇，即彻底终结翁山并瓦解民盟。”

他说，军政府极力打压翁山和民盟，但这或许反而为另一股全新而未知的反军方力量开辟空间。“军政府搞不好已经造就另一种不同类型的政治势力，这股力量可能比翁山更有决心终结军人统治。”

这些分析员指出，民盟与军方妥协与分享政权是翁山政府时期的特征。不过，军方发动政变后，立刻在全国各地普遍引发反军人示威，甚至发生流血冲突。大批年轻人还跋山涉水到少数民族武装根据地，接受战斗训练，或加入反击军方的“人民防卫军”。这些都显示，民主运动参与者不再遵守翁山的非暴力原则，这股力量已经和她当年领导的不一样。