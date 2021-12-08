马哈迪揭露：马国出现贪污 要求见部长须付10万令吉

（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相马哈迪揭露，马国正在发生各种贪污现象，就连要求见部长，都必须付10万令吉（约3万2300新元）。

马哈迪：贪污让投资者却步

他昨日配合其即将出版的新书《抓住希望：为新马来西亚继续奋斗》举行线上媒体圆桌会时指出，这种贪污情况使投资者都不敢来马国投资，他们宁可去东南亚其他国家投资，都不要来马国。

他说，来届大选是马国史上最关键的选举，因为它将决定马国是否走向贪污。“如果这次大选被贪污的人赢了，基本上你能预见未来几届大选，都会是贪污政府的天下，因为选举过程会有贪污现象。”

他指马国已经重现“贪污政治”，如今选举都可以用钱买选票。他认为，未来应该禁止选民携带手机进入投票站。“选举期间，他们都会提供食物，但这些食物包装里头，会附有钞票。”

他说，过去发生选民获得货车安排前往投票站投票，在货车内，他们给选民100令吉。“他们会告诉选民，如果你们投给了相关政党，就会拿到更多钱。他们只须对着选票和沾到不褪色墨水的手指拍照，过后可以再去索取100令吉或200令吉的余款。”

他认为，未来不应该允许选民携带手机进入投票站，因为选民可以拍下照片，展示他们投票给谁。这就是一种贪污行为，用钱去买选票时，对生活艰难的穷人是难以抵抗的诱惑，就算只给100令吉也已经足够。

此外，马哈迪挑战那些指控他涉嫌贪腐的人拿出证据并将他控上法庭。他说：“一些人想要看我坐牢，但是他们无法证明我涉贪。一些人指控我贪污，但是无法提供证据，那要怎么把我控上法庭？他们想把我关进监狱里，但他们做不到，我不在乎金钱，我只在乎成果。”

他说，若有机会再让他执政，他首先要解决的问题，就是成立一个好政府，让马国摆脱“盗贼统治”的污名，再次成为“亚洲之虎”。

新隆高铁费用太高无法负担 且距离太短难吸引民众

提到首相依斯迈沙比里日前向新加坡总理李显龙建议重新探讨新隆高铁协议，马哈迪认为，由于距离太短的高铁根本无法吸引民众，而马国目前也无法负担，他重申没必要兴建新隆高铁。

他表示，若要让高铁受民众欢迎，路线就应该更长，例如从槟城到新加坡，甚至是从吉打州亚罗士打或马泰边界到新加坡。