马国首相依斯迈：重启新隆高铁计划仍在初步讨论阶段

马来西亚首相依斯迈沙比里说，根据新建议，“新隆新高铁2.0计划”的成本远比国阵政府时期的“新隆高铁1.0”，或希盟政府时期的“新隆高铁2.0”都来得低。

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相依斯迈沙比里上月向新加坡总理李显龙提议重启新隆高铁（HSR）计划后，这个计划的前景也备受关注。依斯迈沙比里昨天（12月9日）表明，重启计划仍在初步讨论阶段。

依斯迈沙比里昨天在国会回答槟州峇眼区国会议员林冠英的提问时表示，他和李显龙总理11月29日会面时，他建议重启两国重启新隆高铁计划的谈判，李显龙则表示相关计划的协议早前已经终止，但新方对重启讨论持开放态度。

依斯迈沙比里说：“我要强调，重启新隆高铁计划的可能性仍在初步讨论阶段。所以（林冠英）询问高铁计划成本是否可减至500亿令吉（约161亿新元）的问题并不存在。”

他说，根据新建议，“新隆新高铁2.0计划”的成本远比国阵政府时期的“新隆高铁1.0”，或希盟政府时期的“新隆高铁2.0”都来得低。

依斯迈沙比里说：“新隆高铁1.0和2.0计划都包括成立一家资产管理公司，由两国政府与私人企业共同拥有及管理。

“这家公司将拥有高铁的资产及系统，并负责融资、采购、承建与维修高铁的资产和系统。”

马国建议废除资产管理公司

他指出，两国过后对于上述资产管理公司的立场不同，最终导致高铁计划终止。“在新隆新高铁2.0计划中，马国建议废除资产管理公司。”

新马两国于2016年12月13日签署新隆高铁协议。希盟政府2018年5月上台后，曾向新加坡支付1500万新元赔偿，以将计划展延两年至2020年5月，过后再多次展延至去年12月31日。

高铁计划最终在今年1月1日终止，马国为此向新加坡支付共1亿零281万5576元，赔偿新加坡为新隆高铁发展计划所投入的开支及计划展延费用。

据时任新加坡交通部长王乙康今年1月的说法，高铁计划无法继续的原因，是马国当时要求把两国原本同意通过国际招标共同委任的高铁资产管理公司（AssetsCo）从项目中剔除，改由两国各自委任境内的高铁资产管理公司，新加坡无法接受这项建议。

终站设在新山或新加坡 取决于能否有更好经济效益

据马国媒体报道，高铁计划告吹的另一个原因是马国要取消高铁原本的吉隆坡马来西亚城终站，并将终站改设在吉隆坡国际机场，但新加坡不同意这么做。

此外，负责经济事务的首相署部长慕斯达法昨天在国会回答林冠英询问时说，政府还在研究高铁终站究竟要设在新山或新加坡，才能带来更好的经济效益。