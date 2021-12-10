前总检察长当年力挺纳吉文件 如今成为重要罪证

（吉隆坡综合讯）马来西亚前总检察长阿班迪向来力挺前首相纳吉，五年多前还高调宣布调查显示无论一马公司与SRC国际公司等案件，纳吉都是无辜者。不料他当时出示的文件，如今反而成为法庭判处纳吉罪名成立的重要证据之一。

前首相纳吉执政时期，领导一马公司案调查特工队的时任总检察长阿都干尼2015年7月突然遭撤换，改由阿班迪出任总检察长。

五年前记者会 手持图表让媒体拍照录像

阿班迪隔年1月26日召开记者会，宣布纳吉涉及的“26亿令吉（约8.4亿新元）捐款事件”及两项关于SRC国际公司的调查都已结案。

阿班迪当时说，纳吉并未涉及任何刑事犯罪，因此他将所有调查报告退回反贪会并指示反贪会结案。阿班迪也当场手持两份图表让媒体拍照及录像。

马国上诉庭前天（12月8日）驳回纳吉针对SRC国际公司案的上诉，并维持吉隆坡高庭的原判。根据上诉庭发布的317页完整判决书，阿班迪当年召开记者会时出示的两张图表，清楚显示流入纳吉私人户银行账户的资金来自SRC国际公司，并非辩方声称的来自沙特阿拉伯王室捐款。

SRC国际公司案件审讯期间，阿班迪也是支持纳吉的重要证人。

根据判决书：“辩方第14名证人（阿班迪）证实，他在2016年1月26日记者会上，为了证明上诉人（纳吉）无罪而展示的两张图表，与控方提呈作为证据的（资金）流向图表是一样的。

“图表清楚显示，流入上诉人银行户头的是SRC公司的资金，并非上诉人所说的‘阿拉伯捐款’。”