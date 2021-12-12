依斯迈促巫统继续支持他出任首相 以专注解决马国经济卫生课题

（百乐综合讯）巫统副主席依斯迈沙比里促请巫统上下继续支持他出任首相，以便他能专注于解决马来西亚人面临的经济和卫生课题。

也是彭亨州百乐区国会议员的他昨天为巫统百乐区部妇女组、青年团和女青年团大会主持开幕时说，巫统不应对在马六甲州选举中取得压倒性胜利而过于自信，以及要求提早举行全国大选。他提醒党员应谨记上届大选失利的教训，认清党内团结的重要性。

他说，巫统赢得甲州选举固然值得庆贺，但巫统不能把它视为必胜模式。“我们还未完全胜利，我们在甲州的普选票只增加百分之一而已。”

他呼吁巫统回归党的斗争初衷，以确保巫统能在来届大选中胜出。“巫统创党宗旨是团结回教徒和马来人，但现在却演变成党内阵营林立，互不咬弦……我们今天得以组织政府，并不是我们赢得大选，而是因为我们与其他政党合作，但我们好像忘了这件事。”

依斯迈沙比里指出，尽管他出任首相后，冠病疫情逐渐好转，国家经济也逐步复苏，但他和政府的任务都还未成功。

他说，虽然单日新增确诊病例有所下降，但仍处于每天4000多起的水平，因此，巫统和国民联盟（国盟）政府还须加倍努力。“不要说我们已摆脱冠病，我还承担着很大的责任……我必须得到党（巫统）的支持，以提振士气。我们面对的最大课题应是攸关人民的课题，而不是永无止境的政治操弄。”

马国昨天新增4626起确诊病例，累计268万8149起。周五通报44起死亡病例，累计3万零831起。

此外，依斯迈沙比里希望巫青团和女青年团能贴近年轻群体，因为18岁投票政策已在宪报颁布，即将在本月15日生效，而年轻选民会是来届大选巫统能否胜出的关键。

他说，尽管有些人认为应在18岁投票政策生效前举行大选，以避开年轻人选票，但他认为此举将让巫统作茧自缚。“如果我们这么做，像是在打压年轻人，最终会受到他们的惩罚。”