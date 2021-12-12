前顾问博斯：一马丑闻爆发不久 三“丹斯里”密谋内阁开会时逮捕时任首相纳吉

（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相纳吉的前顾问博斯声称，一个马来西亚发展有限公司丑闻爆发不久，有三名“丹斯里”密谋在2015年7月29日的内阁会议召开时逮捕时任首相纳吉，但此阴谋在执行前夕被纳吉挫败。

博斯（Romen Bose）在即将出版的新书《最终清算：局内人对马来西亚国阵政府垮台的看法》中说，时任副首相慕尤丁及乡村发展部长沙菲益也参与其中，却因东窗事发而被纳吉先发制人地革除官职。

网媒“自由今日大马”昨天报道，根据这本将在明天公开发售的新书，上述三名“丹斯里”是时任国家银行总裁洁蒂、总检察长阿都干尼，以及反贪污委员会主席阿布卡欣；他们是当时一马案调查特工队的主要人物。

据报道，博斯声称，尽管纳吉涉及丑闻，但当时许多指控都只是揣测，没有确凿证据，可总检察署却早已拟好控状，是十分反常的做法。一般程序是，警察或其他执法机构在完成调查并提呈调查报告给总检察署后，总检察署才会决定是否起诉及草拟控状。

博斯指这是一场夺权阴谋。按计划，纳吉在会议中被捕后，慕尤丁会代为主持内阁会议，其他阁员料会表态支持慕尤丁接任首相。“这些造反者也会挑选听话的法官，接纳控状及发出庭令扣留纳吉。”

主要密谋者一个早上全被除掉

不过他说，他获悉此阴谋并通知纳吉时，纳吉似乎早已知情，只是按兵不动，直到最后一刻才以迅雷不及掩耳之势反击。“周二（2015年7月28日），政府首席秘书阿里韩沙到总检察署通知阿都干尼他已被撤换，慕尤丁和沙菲益也在当天的内阁改组中被革职。短短一个早上，几名主要密谋者被除掉，造反阴谋也胎死腹中。”

对于博斯新书内容提及的事，到昨晚截稿前，被点名的人及纳吉本身都没有回应。

目前住在英国伦敦的博斯接受“自由今日大马”访问时说，他不知道纳吉是否看过这本书，也不晓得他会有什么反应。“这本书不是要称赞或贬低任何人，而是对那个时期发生的事的客观理解。”

据报道介绍，博斯是新加坡人，学生时代在《海峡时报》当过实习记者，之后加入新传媒。2005年为驻马国的半岛电视台服务，两年后跳槽到法新社，开始频密接触到纳吉；2012年进入纳吉的核心圈子，成为首相顾问。