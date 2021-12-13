马出现缴交通罚单人龙引发染疫风险 警方过后宣布折扣期延至31日

马国政府举办活动多次引起人潮聚集被批评，交通罚单折扣80%活动原本昨天到期，吉隆坡交警总部的线上罚单系统昨天上午瘫痪，导致警局外大排长龙。警方过后宣布折扣期延长至12月31日。

（吉隆坡综合讯）马来西亚近来多次发生政府活动引起人潮密集事件而引起批评。首相依斯迈沙比里日前的百日政绩活动引发批评后，马国交警交通罚单折扣80%活动原本昨天（12月12日）到期，赶在期限前缴付罚单的民众聚集各地交警柜台，其中吉隆坡交警总部外的人龙一度长约两公里。马国医药协会抨击这可能引发冠病感染群。不过，警方过后宣布折扣活动延长至12月31日。

吉隆坡交通调查及执法组主任沙里夫丁昨天指出，吉隆坡交警总部的线上罚单系统昨天上午瘫痪，才导致警局外大排长龙。

警察总长阿克里沙尼昨天下午宣布，由于民众反应热烈，警方因此将活动展延至本月底。他说，这项活动上周四开始至昨天，警方在全国共处理约230万张罚单，收到的罚款有1亿零900万令吉（约3500万新元）。

马国医药协会（MMA）主席辜家财告诉网媒“自由今日大马”，大批民众在警局外排队，可能导致出现“超级传播者”的风险。他批评警方和陆路交通局的这项活动缺乏完善策划，在目前冠状病毒无所不在的情况下，这简直是将数以千计民众推向危险边缘。

辜家财说，政府应该阻止这种情况，也不该鼓励人民聚集，因此线上支付是最好的选择。“当局应该改善线上支付管道。虽然（罚单）优惠很受欢迎，但执行方式很差，完全没有顾及对民众健康的风险。”

新增3490起病例超过七个月来最低

他指出，交警和陆路交通局应专注线上支付传票的情况，如果网站或程序有问题，就应该在活动开始前发布通知，并纠正、改进和测试。他说，民众应该共同关注奥密克戎变种病毒，它的传播力更强。“这些（交通罚单缴付）中心之中，任何一个都有风险成为超级传播者。”

冠病疫情方面，马国昨天新增3490起冠病确诊病例，累计确诊病例269万1639起。这是马国超过七个月来最低的单日新增病例数目。当地前天通报31起冠病死亡病例，累计死亡病例3万零862起。

马国昨天的单日新增病例数目是5月5日以来的新低。之前低于昨天的新增病例数目的是5月4日的3120起。据卫生部数据，马国过去七天单日确诊病例近来起落不定，每日病例介于4000起至6000起之间。

据卫生总监诺希山发布的信息，马国前天的冠病全国基本传染数连续三天维持在0.97。前天共有七个州属的指数在1.0或以上，包括玻璃市1.05、马六甲1.03、槟城和森美兰都是1.02、柔佛和彭亨都是1.01，登嘉楼1.0。

马国政府为配合首相依斯迈沙比里上任百日，上周四在吉隆坡会展中心举办为期四天的“百日新政系列活动”，吸引大批民众出席。现场拥挤与许多人没有口罩等情况，招致医药专家和反对党批评政府罔顾冠病疫情，危害公共卫生，可能导致近两年的抗疫努力付诸流水。