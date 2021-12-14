凯利：罔顾条例有损信誉 马百日新政活动违例或误导民众影响防疫

凯利表示，当人们发现政府违反自己定下的防疫规定，他们对政府的信任就会消失。若政府继续无视防疫规定，民众也可能有样学样。

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病疫情日益改善，但政府近日的百日新政系列活动却屡屡违反防疫规定，引发舆论强烈批评。卫生部长凯利坦言，政府本身不断违反防疫标准作业程序不但有损信誉，也可能导致民众有样学样而影响防疫工作。

马国政府为配合首相依斯迈沙比里上任百日，上周四在吉隆坡会展中心举办一连四天的“百日新政系列活动”，吸引大批民众出席。据报道，一些参与者将口罩套在下巴，或在人群中聊天和吃东西，几乎没人遵守社交距离等防疫规定。

凯利星期天晚间在国营电视台的访谈节目中说：“当人们发现政府违反自己定下的规定，他们对政府的信任就消失了。所以我们在承认有失误的同时，必须开罚单。我在首相抵达活动现场时已向他告知此事。”

凯利说，若政府继续无视防疫规定，民众也可能有样学样。他透露，百日新政活动原本有妥当安排，但当天在现场却看不到任何保安人员，也没有执法人员确保出席者遵守防疫程序。

卫生部向主办方开罚单 民众抨击罚款额微不足道

凯利日前表示，卫生部已向主办方开出1000令吉（约324新元）罚单，理由是活动现场人潮拥挤，也没有遵守安全距离。不过，民众抨击这样的罚款额对政府而言简直微不足道，因为许多违反防疫条例民众收到的罚单动辄数千令吉。

就在这件事持续发酵之际，马国交警为配合百日新政而举行“交通罚单折扣80%活动”，结果导致人们纷纷赶在星期天期限满之前去缴付罚单，各地交警柜台人群聚集，对防疫构成隐患。其中，吉隆坡交警总部外的人龙还一度长约2公里。

马国医药协会直斥像这样因缴付罚单而造成的群聚可能引发冠病感染群，认为当局应该加强线上支付系统。

警察总长阿克里沙尼过后宣布，折扣活动延长至12月31日。

上周新例和死例等都降低诺希山：民众莫掉以轻心

马国卫生总监诺希山昨天通报，境内上周（12月5日至11日）无论单日新增病例、死亡病例、加护病床使用率，以及呼吸器使用率，都比前一周降低了。12月6日以来的冠病全国基本传染数也下降了，这些都是疫情改善的迹象。

马国最近一周的单日新增病例都在4000起至6000起之间，前天才降至4000起以下，录得3490起新病例，这是超过七个月来最低的单日新增数。昨天新增病例3504起，是连续两天低于4000起，累计病例达269万5143起。马国前天通报17起冠病死亡病例，累计死例3万零879起。

诺希山提醒，疫情虽然持续好转，但民众切不可掉以轻心，因为下来年底学校假期开始后，跨州和社交活动将大增。他说，卫生部希望民众继续严守防疫标准作业程序，并实践“检测、呈报、通知、隔离及求医”的处理程序。